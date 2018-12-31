Волочкова рассказала о новом возлюбленном

Российская балерина Анастасия Волочкова побывала в студии провокационного шоу "Секрет на миллион", где рассказала, что в ее жизни появился новый мужчина.

По словам артистки, теперь она по-настоящему счастлива: "Этот год принес мне самое главное — встречу с человеком, который очень дорог для моего сердца. Он яркий человек, через многое прошел в жизни, пережил немало взлетов и падений, это нас объединяет. Мне с ним очень хорошо".

Балерина рассказала, что познакомилась с новым возлюбленным на встрече общих знакомых. По ее словам, это не было любовью с первого взгляда, отношения завязались постепенно, по велению сердца. Известно, что избранник Волочковой обеспечен, он не москвич, но в настоящее время живет в Москве. Кроме того, балерина подчеркнула, что ранее он не состоял в браке.

"У него никогда не было семьи. И в этом нет ничего странно. Ведь многие женщины живут с мужчинами только ради денег, или мужчины, которые женаты, изменяют своим женщинам направо-налево. Что лучше — такая семья или свобода? Он просто насмотрелся на лицемерие своих знакомых, и хотел, чтобы у него всё было по-настоящему", — рассказала она.

Скандальная танцовщица отметила, что ее новый мужчина очень ревнив, и они уже несколько раз ссорились. Волочкова также рассказала о том, как складываются отношения ее нового избранника с 13-летней дочерью Ариадной. По словам Анастасии, девочка ревнует, ей хочется, чтобы мама принадлежала только ей.