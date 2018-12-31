Красивый флешмоб в Эстонии в канун Нового года

Художник по видео Таави Варм подарит Эстонии уникальные проекционные часы, которые будут отсчитывать последние 100 секунд уходящего юбилейного года на новогодних праздниках "Вперед на все сто, Эстония!", которые состоятся 31 декабря на городских площадях Эстонии, передает rus.postimees.ee.
"Последние секунды года всегда являются самыми захватывающими. Поэтому у меня и появилась мысль подарить особенные часы, которые с экранов городских площадей будут видны всем, и с помощью которых все смогут отсчитывать последние секунды юбилейного года", – сказал видеохудожник Таави Варм.
"Те, кто не сможет отпраздновать наступление нового года на городской площади, смогут завести часы и дома", – добавил Варм.
Совместные проводы юбилейного года состоятся одновременно в 16 городах Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Вильянди и Хаапсалу.
Вход на праздники "Вперед на все сто, Эстония!" является бесплатным, с программами праздников в разных городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.
Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции "Эстония танцует".
Танец будет исполнен одновременно на 16 городских площадях по всей Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.
Учебное видео совместного танца:
В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет.
Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора.
В 2019 году события ЭР100 сосредоточатся на сотой годовщине Эстонской освободительной войны.