Красивый флешмоб в Эстонии в канун Нового года

"Последние секунды года всегда являются самыми захватывающими. Поэтому у меня и появилась мысль подарить особенные часы, которые с экранов городских площадей будут видны всем, и с помощью которых все смогут отсчитывать последние секунды юбилейного года", – сказал видеохудожник Таави Варм.

"Те, кто не сможет отпраздновать наступление нового года на городской площади, смогут завести часы и дома", – добавил Варм.

Совместные проводы юбилейного года состоятся одновременно в 16 городах Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла, Вильянди и Хаапсалу.

Вход на праздники "Вперед на все сто, Эстония!" является бесплатным, с программами праздников в разных городах можно ознакомиться на странице www.ev100.ee/ru.

Днем 31 декабря в честь окончания юбилейного года ЭР100 на городских площадях Эстонии состоится и совместное исполнение последнего танца акции "Эстония танцует".

Танец будет исполнен одновременно на 16 городских площадях по всей Эстонии: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Раквере, Вильянди, Йыхви, Йыгева, Пайде, Курессааре, Кярдла, Выру, Валга, Пылва, Рапла и Хаапсалу.

Учебное видео совместного танца:

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет.

Период празднования столетнего юбилея Эстонии продлится до 2 февраля 2020 года, когда будет отмечаться 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора.