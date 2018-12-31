Пн, 31.12.2018
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Новогодний дресс-код! Тот случай, когда желтый очень кстати

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ФОТО: SCANPIX

Стилисты редко советуют использовать желтый цвет в гардеробе, однако в новогоднюю ночь именно он придется весьма кстати, ведь мы встречаем год Желтой Земляной Свиньи! Соответственно, и наряд должен быть подобающим.

Говорят, что уместен также и золотой, а для тех, у кого в гардеробе нет ярких нарядов рекомендуемых цветов, есть вариант облачиться в бежевые и земляные тона - коричневый или зеленоватый. 

Свинья любит комфорт, поэтому наряд должен быть по возможности удобным - ни в коем случае не утягивайте себя в корсете и не выбирайте одежду, которая хоть чуточку, но мала. 

Избегайте обуви, которая жмет, а в материалах отдайте предпочтение дышащим, избегая синтетики. 

Переходя к прическе, Свинья рекомендует такую, которая напомнит хвост животного. 

В выборе аксессуаров можно быть предельно смелой - Свинья любит большие, тяжелые, и, да, дорогие украшения. Бриллианты, ваш выход! 

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: Reuters/ScanPix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/Scanpix

ФОТО: AP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AP/SIPA/Scanpix

ФОТО: AP/SIPA/Scanpix

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