Новогодний дресс-код! Тот случай, когда желтый очень кстати

Стилисты редко советуют использовать желтый цвет в гардеробе, однако в новогоднюю ночь именно он придется весьма кстати, ведь мы встречаем год Желтой Земляной Свиньи! Соответственно, и наряд должен быть подобающим.
Говорят, что уместен также и золотой, а для тех, у кого в гардеробе нет ярких нарядов рекомендуемых цветов, есть вариант облачиться в бежевые и земляные тона - коричневый или зеленоватый.
Свинья любит комфорт, поэтому наряд должен быть по возможности удобным - ни в коем случае не утягивайте себя в корсете и не выбирайте одежду, которая хоть чуточку, но мала.
Избегайте обуви, которая жмет, а в материалах отдайте предпочтение дышащим, избегая синтетики.
Переходя к прическе, Свинья рекомендует такую, которая напомнит хвост животного.
В выборе аксессуаров можно быть предельно смелой - Свинья любит большие, тяжелые, и, да, дорогие украшения. Бриллианты, ваш выход!