"Пусть всегда будет МАМА..." Алла Борисовна поздравила всех с Новым годом!
31 декабря 2018, 16:31
Российская примадонна Алла Пугачева в своем Instagram поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом.
"С наступающим Новым Годом!
Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, Избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ, от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ. Пусть всегда будет МАМА, пусть всегда будет ПАПА, пусть всегда будет МИР!!!", - написала Алла Борисовна.
Пусть так и будет, добавим мы!