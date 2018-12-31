"Пусть всегда будет МАМА..." Алла Борисовна поздравила всех с Новым годом!

Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, Избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ, от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ. Пусть всегда будет МАМА, пусть всегда будет ПАПА, пусть всегда будет МИР!!!", - написала Алла Борисовна.