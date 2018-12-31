Пн, 31.12.2018
Если голубь наделал вам на голову, то не надо пытаться убить всех птиц, которые есть в мире. депутат Логита Чигане
  • TVNET Rus
  • Звезды
  • Звезды
  • "Пусть всегда будет МАМА..." Алла Борисовна поздравила всех с Новым годом!

"Пусть всегда будет МАМА..." Алла Борисовна поздравила всех с Новым годом!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Алла Пугачева

ФОТО: RIA Novosti/Scanpix

Российская примадонна Алла Пугачева в своем Instagram поздравила своих подписчиков с наступающим Новым годом.

"С наступающим Новым Годом!

Мы и все дети России хотим жить под мирным небом. Дедушка Мороз, Избавь нас от ВОЙН и ВРАНЬЯ, от греховной ГОРДЫНИ и ложных АМБИЦИЙ. Пусть всегда будет МАМА, пусть всегда будет ПАПА, пусть всегда будет МИР!!!", - написала Алла Борисовна.

Пусть так и будет, добавим мы!

Читать также

Актуально

НАВЕРХ