В первые часы нового года ожидается метель и дождь

Больше всего осадков будет ночью на и днем 1 января. В западных и центральных краях Латвии на большей части территории ожидается дождь, в восточных - снег и сильная метель.

Южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 13-18 м/сек, на морском побережье его скорость в порывах будет достигать 21 м/сек.

Уже ночью с запада начнется приток теплых воздушных масс, максимальная температура воздуха 1 января - от +1..+3 градусов на востоке Латвии до +4..+7 градусов на остальной территории страны.

В Риге первый день 2019 года будет дождливым, сначала возможен небольшой снегопад. Во второй половине ночи и утром южный, юго-западный ветер в порывах усилится до 16 м/сек. Температура воздуха постепенно повысится до +5 градусов.