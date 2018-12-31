Пн, 31.12.2018
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Мейвезеру хватило двух минут для победы над Насукавой

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Флойд Мейвезер и Тенсин Насукава

ФОТО: Reuters/ScanPix

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер одержал победу над Тенсином Насукавой в главном событии шоу RIZIN 14, которое состоялось в Японии.

Если в начале боя американец откровенно провоцировал соперника, кривляясь перед ним, то спустя минуту именитый боксер принялся за дело.

Мейвезер трижды отправил Насукаву в нокдаун, после последнего из которых команда японского спортсмена приняла решение об остановке встречи.

Отметим, что поединок имел выставочный характер и проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг).

Матч проходил без судей, его результат не войдет в послужные списки спортсменов.

Фото: Флойд Мейвезер против Тенсина Насукавы

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