Мейвезеру хватило двух минут для победы над Насукавой
31 декабря 2018, 18:24
Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер одержал победу над Тенсином Насукавой в главном событии шоу RIZIN 14, которое состоялось в Японии.
Если в начале боя американец откровенно провоцировал соперника, кривляясь перед ним, то спустя минуту именитый боксер принялся за дело.
Мейвезер трижды отправил Насукаву в нокдаун, после последнего из которых команда японского спортсмена приняла решение об остановке встречи.
Отметим, что поединок имел выставочный характер и проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг).
Матч проходил без судей, его результат не войдет в послужные списки спортсменов.
Фото: Флойд Мейвезер против Тенсина Насукавы