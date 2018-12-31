Мейвезеру хватило двух минут для победы над Насукавой

Если в начале боя американец откровенно провоцировал соперника, кривляясь перед ним, то спустя минуту именитый боксер принялся за дело.

Мейвезер трижды отправил Насукаву в нокдаун, после последнего из которых команда японского спортсмена приняла решение об остановке встречи.

Отметим, что поединок имел выставочный характер и проходил по правилам профессионального бокса в рамках весовой категории до 147 фунтов (66,7 кг).

Матч проходил без судей, его результат не войдет в послужные списки спортсменов.