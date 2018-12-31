Из-за ожидаемого урагана в Лиепае отменили новогодний салют

Из-за ожидаемого урагана в Лиепае во время новогодних празднований отменили салют, агентству ЛЕТА сообщили в самоуправлении.
Сообщалось, что по прогнозам погода начнет ухудшаться после 20 часов вечера.
По закону - если скорость ветра превышает 9 метров в секунду, чтобы не подвергать опасности окружающих, использовать пиротехнику запрещено.
В Лиепае следили за прогнозом погоды и по рекомендации синоптиков в городе был отменен праздничный салют. Ветер достигал таких порывов, при которых устраивать фейерверк опасно.
Организаторы мероприятия призвали жителей к пониманию, ведь безопасность превыше всего.
В то же время Лиепая отметила, что праздничный концерт состоится. Сообщалось, что у концертного зала Lielais dzintars в 23 часа должен был выступить Интарс Бусулис с группой.