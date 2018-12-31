Из-за ожидаемого урагана в Вентспилсе и Лиепае, возможно, отменят новогодний салют

Метеорологические прогнозы показывают, что со стороны Балтийского моря в направлении Вентспилса стремительно приближается буря, порывы ветра могут достигнуть 12-15 метров в секунду.

Если прогнозы подтвердятся, то в целях безопасности будет отменен городской салют по случаю Нового года, сообщили в Коммунальном управлении Вентспилса.

Окончательное решение будет принято сразу после полуночи, принимая во внимание погодные условия.

В то же время отмечается, что с 23.30 вентспилчане и гости города приглашаются проводить Старый год и встретить Новый на Большой площади, где выступит группа Credo.

Сообщается, что по прогнозам погода начнет ухудшаться после 20 часов вечера.

По закону - если скорость ветра превышает 9 метров в секунду, чтобы не подвергать опасности окружающих, использовать пиротехнику запрещено.

В Лиепае также следят за прогнозом погоды. Руководитель по общественным отношениям Лиепайского самоуправления отметила, что при ухудшении погодных условий, в городе также будет отменен праздничный салют.

Несмотря на то, что пока погодные условия хорошие, Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что ветер в Лиепае достигнет таких порывов, при которых устраивать фейерверк запрещено.

Организаторы мероприятия призывают жителей к пониманию, ведь безопасность превыше всего. Окончательное решение будет принято за пару часов до полуночи, сообщила представитель Лиепаи.