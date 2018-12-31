Шарапова записала поздравление с наступающим Новым годом

"Всем привет! Это очень странное селфи-видео. Я просто хочу пожелать вам счастливого-счастливого Нового года. Привет из Шэньчжэня, Китай. Я только что закончила свой первый матч, но выгляжу как будто закончила кататься на лыжах.

Хочу пожелать вам счастливого, здорового и невероятного Нового года. Я проведу его со своими родителями и друзьями со всего мира", — сказала Шарапова в видеообращении, опубликованном на официальной странице Женской теннисной ассоциации (WTA) в Twitter.

В понедельник, 31 декабря, россиянка Мария Шарапова вышла во второй круг теннисного турнира в китайском Шэньчжэне, передал "Советский спорт".

Во встрече первого раунда спортсменка одержала победу над представительницей Швейцарии Тимей Бачински со счетом 6:2, 7:6 (7:3).