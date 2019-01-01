Гороскоп Василисы Володиной на первую неделю нового 2019 года
Известный российский астролог Василиса Володина детально изучила все тайные подсказки звезд и уже готова рассказать, чем запомнится начало нового года представителям разных знаков Зодиака.
Несмотря на то, что у всех нас новогоднее настроение, 2019 год начнется довольно непросто - все из-за сложных аспектов Венеры, Солнца и солнечного затмения. Наступающая неделя может пройти в состоянии конфликтов. Поэтому
представителям своенравного характера Василиса Володина советует быть поосторожнее, набраться терпимости и постараться не допускать развития конфликтных ситуаций.
Первую неделю нового года лучше провести в спокойном режиме, ведь она, с точки зрения астрологических конфигураций, будет весьма напряженной, предупреждают эксперты dailyhoro.ru.
Овен
Идеальный вариант для Овнов на эту неделю - релакс.
Не стоит никуда бежать, торопиться, пытаться обогнать собственную тень или покорить новые вершины. Сейчас Овнам необходимо разрешить себе неделю свободы, праздника и отдыха.
Астролог рекомендует не ставить конкретные задачи, не ждать многого от себя и окружающих. Аспекты Солнца со 2 по 4 января сулят нечаянную удачу. Это подходящие дни для импровизации и экспериментов. Единственное ограничение - не стоит возлагать на эту неделю большие надежды - реальность может разочаровать.
Телец
Первая неделя нового года обозначена влиянием ослабленной Венеры в Скорпионе, которая в понедельник, среду и пятницу образует аспекты к Меркурию, Луне и Сатурну. Это может отнять у Тельцов много сил и энергии. Чтобы сохранить хорошее настроение во время новогодних каникул, представителям этого знака предстоит больше отдыхать и постараться не взрываться из-за ерунды - будьте терпеливее.
Близнецы
У Близнецов начало года - довольно приятный период, особенно если они проведут каникулы вместе с любимым человеком, друзьями или семьей. Астрологическая ситуация не располагает к депрессии и одиночеству.
На этой неделе астролог не рекомендует заниматься скучной работой или рутинными делами: лучше провести наступающие дни в атмосфере праздника, творчества и веселья.
Полезными будут прогулки. В пятницу из-за перехода Меркурия в созвездие Козерога о себе может напомнить неприятный нюанс, связанный с работой или деньгами.
Рак
Ракам рекомендовано как можно больше времени провести с родными и близкими, тем более что в 2019 году такая возможность выпадет еще не скоро. Рекомендуется составить плотный график занятий на все новогодние праздники, чтобы на мелкие стычки и конфликты, вызванные негативным влиянием Венеры, просто не осталось времени.
Лев
Наступающая неделя будет полностью зависеть от настроения и самочувствия Львов. В хорошей физической форме и прекрасном расположении духа неделя пройдет просто великолепно.
А вот если представителей этого знака внезапно посетит хандра, придется найти рецепт избавления от апатии и сезонной депрессии, иначе начало года будет испорчено.
Астролог рекомендует переключить внимание на позитивные сферы, например, на любовь, общение или романтику.
Дева
Астролог советует Девам провести начало года вместе с представителями старшего поколения, которые смогут пролить свет на решение жизненных проблем, дать дельный совет, поделиться опытом. Единственное астрологическое предупреждение: не стоит обращать внимание на такие мелочи, как поучения и критика, иначе отдых будет испорчен, как, впрочем, и отношения. В остальном аспекты антагониста Венеры в понедельник, среду и пятницу сыграют на руку и помогут улучшить жизнь.
Весы
Венера, ослабленная пребыванием в Скорпионе, пророчит Весам напряженную неделю. Однако это не значит, что нужно опускать руки и перестать сопротивляться негативу.
Астролог советует Весам ценить себя и свою жизнь и работать над ее улучшением, но не выставлять на суд общественности свои планы.
Принцип "всему свое время" должен стать определяющим в вопросах, касающихся целей на ближайший год. Акцент желательно сделать на позитивное мышление, личную ответственность и интуицию.
Скорпион
Новогодние каникулы пройдут удачно, если Скорпионы будут придерживаться простого правила - не рисковать зря. Данный период обозначен включением Марса, переходящего во вторник в Овна, что может усилить импульсивность и поспешность в решениях. Наблюдается повышенная опасность сбиться с верного пути, попасть под влиянием эмоций или не того человека. Астролог советует несколько раз все обдумать, прежде чем действовать, иначе нейтрализовать последствия принятых решений будет весьма непросто.
Стрелец
Неделя пройдет под эгидой Юпитера в Стрельце, а значит, представителям этого знака будет трудно усидеть на одном месте, поэтому неделя пройдет насыщенно и продуктивно.
Целеустремленность желательно проявить в текущих бытовых делах, не замахиваясь на далекоидущие цели. На место продвижения своих желаний лучше поставить активный отдых.
Внимания могут потребовать близкие, поэтому стоит на время забыть об эгоизме и провести с ними время.
Козерог
На этой неделе, обозначенной влиянием аспектов Сатурна, усиленного в Козероге, Козерогам не стоит торопить реализацию своих планов и целей, а также проявлять консерватизм и требовательность. Василиса Володина рекомендует подчиниться всеобщему праздничному настроению и временно снять с себя бремя ответственности и исполнительности, передав управление событиям, переменам, родственникам или любимому человеку.
Отдых поможет набраться сил, укрепить энергетику и личностную целостность, что сослужит хорошую службу в ближайшем будущем,
позволив взять верное направление и сконцентрироваться на значимых целях.
Водолей
Водолеям звезды советуют полноценно отдохнуть, используя наступающую неделю, чтобы восстановить силы и сделать все то, что обещали себе в прошлом году. На повестке недели - ослабленное влияние антагониста Солнца, готовящегося к затмению. Данная астрологическая ситуация указывает на то, что Водолеев ждет отличная неделя, которая подарит свободу выбора.
Акцент стоит сделать на поисках своего предназначения или смысла жизни. Это отличный период для размышлений, анализа жизни и новых начинаний.
Рыбы
Эта неделя, как и год в целом, будет успешна для Рыб, если они перестанут плыть по течению. Противоречивая и нестабильная энергетика аспектов Венеры может выбить представителей этого знака из колеи. Им стоит перестать витать в облаках и научиться крепко стоять на земле. Астролог отмечает, что 2019 год пройдет под покровительством Юпитера в Стрельце, а эта планета, как и сам знак, не терпит промедленний и отговорок. Так что Рыбам предстоит вооружиться боевым настроем и покинуть зону комфорта уже сейчас.