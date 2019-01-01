Гороскоп Василисы Володиной на первую неделю нового 2019 года

Несмотря на то, что у всех нас новогоднее настроение, 2019 год начнется довольно непросто - все из-за сложных аспектов Венеры, Солнца и солнечного затмения. Наступающая неделя может пройти в состоянии конфликтов. Поэтому

представителям своенравного характера Василиса Володина советует быть поосторожнее, набраться терпимости и постараться не допускать развития конфликтных ситуаций.

Первую неделю нового года лучше провести в спокойном режиме, ведь она, с точки зрения астрологических конфигураций, будет весьма напряженной, предупреждают эксперты dailyhoro.ru.

Овен

Идеальный вариант для Овнов на эту неделю - релакс.

Не стоит никуда бежать, торопиться, пытаться обогнать собственную тень или покорить новые вершины. Сейчас Овнам необходимо разрешить себе неделю свободы, праздника и отдыха.

Астролог рекомендует не ставить конкретные задачи, не ждать многого от себя и окружающих. Аспекты Солнца со 2 по 4 января сулят нечаянную удачу. Это подходящие дни для импровизации и экспериментов. Единственное ограничение - не стоит возлагать на эту неделю большие надежды - реальность может разочаровать.

Телец

Первая неделя нового года обозначена влиянием ослабленной Венеры в Скорпионе, которая в понедельник, среду и пятницу образует аспекты к Меркурию, Луне и Сатурну. Это может отнять у Тельцов много сил и энергии. Чтобы сохранить хорошее настроение во время новогодних каникул, представителям этого знака предстоит больше отдыхать и постараться не взрываться из-за ерунды - будьте терпеливее.

Близнецы

У Близнецов начало года - довольно приятный период, особенно если они проведут каникулы вместе с любимым человеком, друзьями или семьей. Астрологическая ситуация не располагает к депрессии и одиночеству.

На этой неделе астролог не рекомендует заниматься скучной работой или рутинными делами: лучше провести наступающие дни в атмосфере праздника, творчества и веселья.

Полезными будут прогулки. В пятницу из-за перехода Меркурия в созвездие Козерога о себе может напомнить неприятный нюанс, связанный с работой или деньгами.

Рак

Ракам рекомендовано как можно больше времени провести с родными и близкими, тем более что в 2019 году такая возможность выпадет еще не скоро. Рекомендуется составить плотный график занятий на все новогодние праздники, чтобы на мелкие стычки и конфликты, вызванные негативным влиянием Венеры, просто не осталось времени.

Лев

Наступающая неделя будет полностью зависеть от настроения и самочувствия Львов. В хорошей физической форме и прекрасном расположении духа неделя пройдет просто великолепно.

А вот если представителей этого знака внезапно посетит хандра, придется найти рецепт избавления от апатии и сезонной депрессии, иначе начало года будет испорчено.

Астролог рекомендует переключить внимание на позитивные сферы, например, на любовь, общение или романтику.

Дева