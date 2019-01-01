В центре Риги Новый год встретили около 50 000 человек
1 января 2019, 11:40
В Вецриге и на набережной 11 ноября Новый год встретили примерно 50 000 рижан и гостей города, сообщает LETA со ссылкой на организаторов мероприятий.
Как сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы, несколько тысяч человек встретили Новый год в Вецриге, где на Домской площади работала ярмарка и выступали музыканты.
На набережной также работали торговые точки, предлагавшие характерную для праздника еду, выступали музыканты, а в полночь состоялся салют.
Мэр Риги Нил Ушаков выразил благодарность организаторам мероприятий, артистам, техническому персоналу и полиции, которая позаботилась об общественном порядке.
Галерея: Праздничный новогодний салют на Набережной 11 ноября