Вт, 1.01.2019
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В центре Риги Новый год встретили около 50 000 человек

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ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

В Вецриге и на набережной 11 ноября Новый год встретили примерно 50 000 рижан и гостей города, сообщает LETA со ссылкой на организаторов мероприятий.

Как сообщили в отделе общественных отношений Рижской думы, несколько тысяч человек встретили Новый год в Вецриге, где на Домской площади работала ярмарка и выступали музыканты.

На набережной также работали торговые точки, предлагавшие характерную для праздника еду, выступали музыканты, а в полночь состоялся салют.

Мэр Риги Нил Ушаков выразил благодарность организаторам мероприятий, артистам, техническому персоналу и полиции, которая позаботилась об общественном порядке.

Галерея: Праздничный новогодний салют на Набережной 11 ноября

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