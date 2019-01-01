Президент: Мы заметили, насколько мы выросли, и это увидел остальной мир

Президент Латвии Раймонд Вейонис в своем новогоднем выступлении подчеркнул возросшее в год столетия Латвии народное самосознание, заявив, что "история Латвии есть и будет такой, какой мы сами создадим ее и напишем".
По словам президента, в год столетия Латвии мы увидели себя по-новому - насколько Латвия большая и сильная, и в будущее мы смотрим с новыми надеждами и стремлением к труду.
"Мы заметили, насколько мы выросли, и это увидел остальной мир", - сказал Вейонис, напомнив о том, что поздравить Латвию приехали представители множества государств.
Вейонис выразил уверенность, что каждый приложил и будет прилагать усилия к тому, чтобы и в новом году и во второе столетие своей истории в Латвии и в каждой семье царили бы любовь, безопасность, достаток и благополучие.
Президент отметил, что жители Латвии видят малейшие недостатки своей страны, что порой отнимает надежду сделать ее лучше. Он призвал помнить, что "Латвию шаг за шагом создаем мы сами - своими действиями, работой и словами".
Видео: Новогоднее обращение президента Латвии Раймонда Вейониса