Кучинскис: Латвия приближается к среднему уровню ЕС

Статистика свидетельствует, что Латвия стремительно развивается - мы больше производим и экспортируем, больше зарабатываем и тратим, мы приближаемся к своей цели - среднему уровню жизни ЕС, сказал в своей новогодней речи премьер-министр Марис Кучинскис.
Однако "блестящие статистические данные не радуют тех, кто измеряет свой ежемесячный бюджет несколькими сотнями евро". "Но возможности бюджета Латвии такие, какие есть, и возможности увеличить минимальные зарплаты, пенсии и пособия даст только развитие экономики. Другого пути у свободного государства нет. Иногда нам очень хочется верить абсурдным обещаниям, но обмануть цифры бюджета нельзя", - сказал политик.
Он выразил удовлетворение начатыми реформами в образовании и здравоохранении, которым уже не удастся "дать обратный ход". "Да, многие вещи не завершены, но основа заложена крепкая", - заявил премьер.
Кучинскис призвал видеть и понимать друг друга - "протянуть руку тому, кто не может сесть в поезд, не может в магазине посчитать мелочь в своей ладони, затормозить на зеленый свет, если кто-то не успел перейти дорогу, не отпугнуть чужака, которому нужно показать путь".
Оценивая 2018 год, прошедший под знаком парламентских выборов, Кучинскис назвал его годом страстей, жажды власти и обещаний. "Было желание решить все сразу и быстро", - сказал он.
"Уходит год, в котором мы много узнали о себе и о тех, кто находится вокруг нас. Хочу надеяться, что этот новый опыт будет ценным приобретением", - сказал премьер.