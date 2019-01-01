Кучинскис: Латвия приближается к среднему уровню ЕС

Однако "блестящие статистические данные не радуют тех, кто измеряет свой ежемесячный бюджет несколькими сотнями евро". "Но возможности бюджета Латвии такие, какие есть, и возможности увеличить минимальные зарплаты, пенсии и пособия даст только развитие экономики. Другого пути у свободного государства нет. Иногда нам очень хочется верить абсурдным обещаниям, но обмануть цифры бюджета нельзя", - сказал политик.

Он выразил удовлетворение начатыми реформами в образовании и здравоохранении, которым уже не удастся "дать обратный ход". "Да, многие вещи не завершены, но основа заложена крепкая", - заявил премьер.

Кучинскис призвал видеть и понимать друг друга - "протянуть руку тому, кто не может сесть в поезд, не может в магазине посчитать мелочь в своей ладони, затормозить на зеленый свет, если кто-то не успел перейти дорогу, не отпугнуть чужака, которому нужно показать путь".

Оценивая 2018 год, прошедший под знаком парламентских выборов, Кучинскис назвал его годом страстей, жажды власти и обещаний. "Было желание решить все сразу и быстро", - сказал он.