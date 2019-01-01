Роналду с невестой встретил Новый год на яхте в Дубае

Влюблённые встретили Рождество в итальянском Турине, а затем решили отправиться в Дубай, чтобы там встретить Новый 2019 год.

Футболист опубликовал несколько снимков со своего отдыха и разместил их в своем Instagram.

Позже Роналду выложил семейную фотографию вместе со своим старшим сыном и Джорджиной.