Роналду с невестой встретил Новый год на яхте в Дубае

1 января 2019, 12:35
Португальский футболист Криштиану Роналду вместе со своей невестой Джорджиной Родригес встретили Новый год в Дубае на роскошной яхте, сообщает Daily Mail.
Влюблённые встретили Рождество в итальянском Турине, а затем решили отправиться в Дубай, чтобы там встретить Новый 2019 год.
Футболист опубликовал несколько снимков со своего отдыха и разместил их в своем Instagram.
Позже Роналду выложил семейную фотографию вместе со своим старшим сыном и Джорджиной.
Джорджина, в свою очередь, порадовала подписчиков фотографией из джакузи, сопроводив её комментарием: "Спасибо 2018! Ты сделал меня счастливой!".
Поделиться