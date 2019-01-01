Вт, 1.01.2019
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Роналду с невестой встретил Новый год на яхте в Дубае

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ФОТО: instagram/cristiano

Португальский футболист Криштиану Роналду вместе со своей невестой Джорджиной Родригес встретили Новый год в Дубае на роскошной яхте, сообщает Daily Mail.

Влюблённые встретили Рождество в итальянском Турине, а затем решили отправиться в Дубай, чтобы там встретить Новый 2019 год.

Футболист опубликовал несколько снимков со своего отдыха и разместил их в своем Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Позже Роналду выложил семейную фотографию вместе со своим старшим сыном и Джорджиной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Джорджина, в свою очередь, порадовала подписчиков фотографией из джакузи, сопроводив её комментарием: "Спасибо 2018! Ты сделал меня счастливой!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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