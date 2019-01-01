Начало года не задалось. Остапенко взяла у соперницы всего два гейма

Алёна Остапенко, которая занимает 22-е место в мировом рейтинге, была посеяна на турнире под 4-м номером. Никулеску, в свою очередь, находится на 99-м месте в рейтинге.

Матч продолжался всего 51 минуту. За это время 21-летняя Остапенко ни разу не подала навылет, допустила восемь двойных шибок и сделала один брейк, а 31-летняя румынка выполнила один эйс, ни разу не ошиблась при подаче и реализовала шесть брейк-пойнтов. Счёт в личных встречах соперниц стал 2:0 в пользу Никулеску.