Теракт в Токио: автомобилист въехал в толпу пешеходов

В Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек. При задержании водитель заявил полиции, что "совершил теракт", сообщает во вторник, 1 января, телеканал NHK.
В результате наезда пострадали восемь человек. Задержанный водитель заявил о совершении теракта, пишет korrespondent.net.
"Я сделал это ради возмездия за смертную казнь. Я не буду оправдываться", - сказал он. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако практически сразу был задержан полицией.
Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице Такэсита, расположенной рядом с железнодорожной станцией. В результате наезда машины пострадали по меньшей мере восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания.
Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, машина после столкновения сильно повреждена, у нее разбито лобовое стекло и помята передняя часть. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака.
Как сообщалось, на прошлой неделе в Японии повесили двух преступников. За 2018 год в Японии казнили уже 15 человек, еще более ста ожидают приведения высшей меры наказания в исполнение.