Вт, 1.01.2019
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Теракт в Токио: автомобилист въехал в толпу пешеходов

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ФОТО: скриншот видео

В Токио автомобиль въехал в толпу пешеходов, в результате чего ранения получили восемь человек. При задержании водитель заявил полиции, что "совершил теракт", сообщает во вторник, 1 января, телеканал NHK.

В результате наезда пострадали восемь человек. Задержанный водитель заявил о совершении теракта, пишет korrespondent.net.

"Я сделал это ради возмездия за смертную казнь. Я не буду оправдываться", - сказал он. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако практически сразу был задержан полицией. 

Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице Такэсита, расположенной рядом с железнодорожной станцией. В результате наезда машины пострадали по меньшей мере восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания.

Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, машина после столкновения сильно повреждена, у нее разбито лобовое стекло и помята передняя часть. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака.

Как сообщалось, на прошлой неделе в Японии повесили двух преступников. За 2018 год в Японии казнили уже 15 человек, еще более ста ожидают приведения высшей меры наказания в исполнение.

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