Теракт в Токио: автомобилист въехал в толпу пешеходов

В результате наезда пострадали восемь человек. Задержанный водитель заявил о совершении теракта, пишет korrespondent.net.

"Я сделал это ради возмездия за смертную казнь. Я не буду оправдываться", - сказал он. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако практически сразу был задержан полицией.

Инцидент произошел в первые минуты после наступления Нового года на узкой торговой улице Такэсита, расположенной рядом с железнодорожной станцией. В результате наезда машины пострадали по меньшей мере восемь человек. Шесть из них получили серьезные травмы, один находится без сознания.

Судя по кадрам, которые продемонстрировал телеканал, машина после столкновения сильно повреждена, у нее разбито лобовое стекло и помята передняя часть. Автомобиль, на котором был осуществлен наезд, принадлежит прокатной конторе и зарегистрирован в городе Осака.