В новогодний вечер в Вецпиебалгском крае разбился мотоциклист
1 января 2019, 13:33
В последний день 2018 года трагическая авария произошла в Вецпиебалгском крае, где на снеговом мотоцикле разбился мужчина, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.
Авария произошла вскоре после 15 часов на поле у дороги Цесис-Вецпиебалга-Мадона. Мужчина потерял управление снеговым мотоциклом "Polaris" и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте происшествия.
В целом последний день 2018 года на дорогах Латвии прошел спокойно. Зарегистрировано 50 автоаварий, пострадали семь человек.
За превышение скорости оформлено 82 протокола, задержано десять пьяных водителей, оформлено 254 протокола за нарушения правил дорожного движения.