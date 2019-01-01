В новогодний вечер в Вецпиебалгском крае разбился мотоциклист

Авария произошла вскоре после 15 часов на поле у дороги Цесис-Вецпиебалга-Мадона. Мужчина потерял управление снеговым мотоциклом "Polaris" и перевернулся. От полученных травм он скончался на месте происшествия.

В целом последний день 2018 года на дорогах Латвии прошел спокойно. Зарегистрировано 50 автоаварий, пострадали семь человек.