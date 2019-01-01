При обрушении моста в московском Парке Горького пострадали 13 человек
При обрушении деревянного моста над катком в московском Парке Горького пострадали 13 человек. Это случилось в первые секунды нового 2019-го года, сообщает newsru.com.
Обрушилась конструкция пешеходного перехода через каток, сообщает сайт московской мэрии. Это произошло сразу после боя курантов во время исполнения гимна России, и на мосту было много народу. Все они свалились вниз, но с относительно небольшой высоты.
В Москве сразу после курантов в парке Горького обрушился пешеходный мост🤷🏼♂️ #мост #пешеходныймост#рухнул #москва #паркгорького pic.twitter.com/FBQkmLklaN— Andrei Konovalov (@qPu9GAxP9k8JjlA) January 1, 2019
Часть катка была повреждена, ее территорию огородили. На остальном пространстве посетители парка продолжили кататься на коньках.
По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность моста.