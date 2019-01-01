Вт, 1.01.2019
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При обрушении моста в московском Парке Горького пострадали 13 человек
ЧП под бой курантов

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ФОТО: скриншот видео

При обрушении деревянного моста над катком в московском Парке Горького пострадали 13 человек. Это случилось в первые секунды нового 2019-го года, сообщает newsru.com.

Обрушилась конструкция пешеходного перехода через каток, сообщает сайт московской мэрии. Это произошло сразу после боя курантов во время исполнения гимна России, и на мосту было много народу. Все они свалились вниз, но с относительно небольшой высоты.

Часть катка была повреждена, ее территорию огородили. На остальном пространстве посетители парка продолжили кататься на коньках.

По предварительным данным, причиной обрушения стала техническая неисправность моста.

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