Треть населения прогнозирует, что новый год будет для Латвии лучше

По данным опроса, в конце 2017 года 31% жителей думали, что 2018 год для Латвии будет лучше, 7% думали, что хуже, а 46% предполагали, что год будет таким же, как уходящий.

42% опрошенных, говоря о себе лично, прогнозировали, что следующий год для них будет лучше. Только 4% заявили, что год будет хуже, а 37% - что он будет таким же, как 2018-й.

По сравнению с концом 2017 года оптимизм несколько уменьшился. 47% прогнозировали, что следующий год лично для них будет лучше, 4% - что год будет хуже, а 31% сказали, что он будет таким же.