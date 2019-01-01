В новом году первым появился на свет мальчик

В новом году первым появился на свет мальчикГод будет беспокойным?
1 января 2019, 15:40
Как и в прошлом году, и на этот раз первым после наступления нового года в Рижском роддоме родился мальчик, сообщила агентству ЛЕТА представитель роддома Яна Приедниеце.
Ребенок родился в 00.01, а в 2018 году первый ребенок в новом году родился только в конце дня 1 января - в 22.42.
31 декабря в Рижском роддоме родилось 14 детей - пять мальчиков и девять девочек, а сегодня до 13 часов на свет появилось десять детей - пять девочек и пять мальчиков.
По поверью, если первым в новом году рождается мальчик, год будет беспокойным и конфликтным.