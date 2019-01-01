Вт, 1.01.2019
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В новом году первым появился на свет мальчик
Год будет беспокойным?

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Как и в прошлом году, и на этот раз первым после наступления нового года в Рижском роддоме родился мальчик, сообщила агентству ЛЕТА представитель роддома Яна Приедниеце.

Ребенок родился в 00.01, а в 2018 году первый ребенок в новом году родился только в конце дня 1 января - в 22.42.

31 декабря в Рижском роддоме родилось 14 детей - пять мальчиков и девять девочек, а сегодня до 13 часов на свет появилось десять детей - пять девочек и пять мальчиков.

По поверью, если первым в новом году рождается мальчик, год будет беспокойным и конфликтным.

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