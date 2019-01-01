Забавы латвийцев с пиротехникой: ампутация пальцев, рваные раны, ожоги лица

В новогоднюю ночь в Латвии не обошлось без ЧП и травм. К сожалению, для некоторых жителей нашей страны забавы с пиротехникой закончились печально. Об этом сообщает служба Неотложной медицинской помощи.
В своем аккаунте Twitter предствители "неотложки" сообщили:
Два жителя Латвии получили травмы ладоней - рваные раны и ампутация кончиков пальцев в результате того, что в их руках взорволась пиротехника. Один человек получил ожог лица и повредил глаза.
Представители Неотложной медицинской помощи просят заботиться о своей безопасности как ежедневно, так и во время праздников.
Diemžēl arī šogad gadu mijā svētku uguņošanas laikā cietuši cilvēki. Pirotehnikai uzsprāgstot rokās, divi cilvēki guvuši plaukstu traumas (plēstas brūces, pirkstu galu amputācija), bet viens cietušais - sejas apdegumus un acu bojājumus. Rūpējies par drošību svētkos un ikdienā!— NMPdienests (@NMPdienests) January 1, 2019