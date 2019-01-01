Вт, 1.01.2019
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Забавы латвийцев с пиротехникой: ампутация пальцев, рваные раны, ожоги лица

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Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) automašīna ar uzrakstu

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В новогоднюю ночь в Латвии не обошлось без ЧП и травм. К сожалению, для некоторых жителей нашей страны забавы с пиротехникой закончились печально. Об этом сообщает служба Неотложной медицинской помощи.

В своем аккаунте Twitter предствители "неотложки" сообщили:

Два жителя Латвии получили травмы ладоней - рваные раны и ампутация кончиков пальцев в результате того, что в их руках взорволась пиротехника. Один человек получил ожог лица и повредил глаза.

Представители Неотложной медицинской помощи просят заботиться о своей безопасности как ежедневно, так и во время праздников.

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