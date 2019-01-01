Маразм крепчал? Путин подарил выжившему после обрушения подъезда мальчику ноутбук

Президент России Владимир Путин прибыл в Магнитогорск, где произошел взрыв газа в многоэтажном жилом доме, 31 декабря.

Как передает Meduza.io, в Магнитогорске спасатели днем 1 января нашли под завалами живого 11-месячного ребенка.

В пресс-службе МЧС информационному агентству ТАСС рассказали, что сохраняется угроза дальнейшего обрушения дома, в связи с чем пришлось во вторник приостановить разбор завалов. Поисково-спасательная операция продолжится после устранения угрозы обрушения, добавили в ведомстве.

"По предварительной оценке, данная работа может занять почти сутки. Только после того, как угроза обрушения будет устранена, продолжатся разборы завалов и поисковая операция", - сказали в МЧС.

Напомним, утром 31 декабря в одном из подъездов дома в Магнитогорске произошел взрыв бытового газа, в ходе которого обрушились перекрытия с третьего по десятый этаж между седьмым и шестым подъездами.