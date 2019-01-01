Эта буря может войти в историю: латвийские синоптики объявили красное предупреждение

Как сообщает агентство ЛЕТА, объявлена тревога наивысшей степени - красная. Ранее красное предупреждение об очень больших волнах в Балтийском море вечером 1 января и 2 января распространил метеорологический институт Финляндии.

В ближайшие сутки волны в центральной части Балтийского моря будут одними из самых больших в истории.

На побережье Латвии объявлено оранжевое предупреждение об усилении ветра в среду до 25-28 метров в секунду.

Напомним, в первый рабочий день 2019 года центр циклона переместится из Эстонии на юг, вдоль границы Латвии и России. Западные и центральные районы Латвии попадут под его западную часть, где дует северный ветер.

Самый сильный ветер в Латвии ожидается днем и вечером 2 января, когда сила ветра на большей части территории страны достигнет 15-22 метров в секунду, а местами на побережье - 24-29 метров в секунду. Самый сильный ветер прогнозируется в Вентспилсе, Павилосте и Лиепае у моря.

В Латвии прогнозируются небольшие разрушения, причиненные ветром. Возможно повышение уровня воды, однако наводнений синоптики не обещают.

В среду в Риге дождь сменится на метель, температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. Северный ветер в Юрмале и столице усилится до 21-26 метров в секунду.