Эта буря может войти в историю: латвийские синоптики объявили красное предупреждение

Утром 2 января в Балтийском море у Курземе порывы северного ветра усилятся до 33 или 34 метров в секунду, высота волн достигнет 5-8 метров, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
Как сообщает агентство ЛЕТА, объявлена тревога наивысшей степени - красная. Ранее красное предупреждение об очень больших волнах в Балтийском море вечером 1 января и 2 января распространил метеорологический институт Финляндии.
В ближайшие сутки волны в центральной части Балтийского моря будут одними из самых больших в истории.
На побережье Латвии объявлено оранжевое предупреждение об усилении ветра в среду до 25-28 метров в секунду.
Напомним, в первый рабочий день 2019 года центр циклона переместится из Эстонии на юг, вдоль границы Латвии и России. Западные и центральные районы Латвии попадут под его западную часть, где дует северный ветер.
Самый сильный ветер в Латвии ожидается днем и вечером 2 января, когда сила ветра на большей части территории страны достигнет 15-22 метров в секунду, а местами на побережье - 24-29 метров в секунду. Самый сильный ветер прогнозируется в Вентспилсе, Павилосте и Лиепае у моря.
В Латвии прогнозируются небольшие разрушения, причиненные ветром. Возможно повышение уровня воды, однако наводнений синоптики не обещают.
В среду в Риге дождь сменится на метель, температура воздуха будет держаться в районе нуля градусов. Северный ветер в Юрмале и столице усилится до 21-26 метров в секунду.
Постепенно дождь перейдет в снегопад по всей Латвии, местами метель будет сильной. Езду осложнят обледенение и снижение видимости в связи со снегом. На отдельных участках дорог могут образоваться снежные заносы.