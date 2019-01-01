ЧП в Магнитогорске: найдена девятая жертва

Как уточнили в ведомстве, по предварительной информации, это женщина.

Кроме того спасатели устанавливают местонахождение 32 человек, чья судьба остается неизвестной после обрушения подъезда дома в Магнитогорске.

По данным МЧС, "с момента начала поисково-спасательной операции из-под завалов извлечено 15 человек, из них 9 человек погибли (детей нет), 6 - спасены (в том числе 2 ребенка)".

Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения.

Галерея: Обрушение дома в Магнитогорске

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд многоквартирного жилого дома.