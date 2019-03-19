19 марта 2019, 0:49
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#11vilki: Каспар Икстенс. О скучной Исландии, непонятной Грузии и о своём главном конкуренте
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TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - вратарь клуба RFS Каспар Икстенс.
Каспар Икстенс
- Дата рождения: 5.06.1988
- Позиция: Вратарь
- Матчи/голы за сборную: 2/0
- Клуб: RFS
Блиц-интервью. 20 вопросов Каспару Икстенсу
О том, почему захотел стать вратарём
Как и у большинства сегодняшних футболистов, всё началось во дворе. Затем Каспар решил отправиться в футбольную школу. Ему было 10 лет. Каспар вспоминает, что он сразу же встал в ворота и даже ни разу не попробовал играть в поле.
Забавно, ведь обычно среди детей мало тех, кто хочет стоять в воротах. Дети хотят чаще прикасаться к мячу и забивать голы. Чаще всего на ворота отправляли либо самого толстого, либо того, кто плохо сыграл в поле и он становился в ворота в качестве наказания.
«В моём случае не нужно было никакое наказание. Я сам всегда добровольно становился в ворота. Нравилось прыгать и отбивать мячи. Нравится, что ты последний и чем-то отличаешься от остальных. У тебя есть перчатки. Хотелось, наверно, как-то выделяться на футбольном поле».
Кумирами детства Икстенса тоже в основном были вратари - легендарный немец Оливер Кан, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Анджело Перуцци, датчанин Петер Шмейхель из «МЮ». Кстати, на счёт «МЮ» - во время блица Икстенс ответил, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов победят именно «красные дьяволы». Дело в том, что он с детства болеет за эту команду. Именно с того момента, когда в финале Лиги чемпионов-1998/1999 победу на последних минутах одержал английский клуб.
Несмотря на то, что Каспар состоявшийся вратарь, он не теряет надежду однажды забить гол. Когда-то он уже это делал и забивал пенальти, но это был товарищеский матч, а в официальных - пока голов не было. «Хотелось бы, конечно. Не знаю будет ли такой шанс. Для себя, для эмоций, для галочки».
Именно то, что вратарь лишён возможности участвовать в завершающей фазе и забивать голы, Икстенс называет главным минусом вратарской профессии.
«Зато есть другая сторона - ты можешь совершить хороший сейв, выручить команду в нужный момент. Может быть эти эмоции даже сильнее. Кроме того, бегать меньше надо».
О странном грузинском приключении
На русскоязычной странице Каспара в «Википедии» значится, что в 2013 году он был в составе грузинского клуба «Дила». При чём этого нет ни в латышской версии интернет-энциклопедии, ни в английской. Рядом с названием клуба указано, что за грузинскую команду он не провёл ни одного матча. Что же это за таинственное место работы?
В 2012 году Каспар в составе даугавпилсской «Даугавы» стал чемпионом Латвии и у него закончился контракт. В январе 2013 года ему предложили поехать на просмотр в «Дилу». Сборы, которые проходили в Турции, Каспар успешно прошёл, а по истечении двух недель отправился с командой в Грузию.
«На следующий день я подписал с ними контракт, мы провели товарищеский матч, несколько тренировок, но за два дня до первой официальной игры, мне позвонил агент и сказал, что придётся возвращаться и меня сейчас отвезут в аэропорт. Оказалось, что они даже не заверили мой контракт. Что там произошло, я уже не хочу вспоминать, но произошла очень странная ситуация».
О скучной жизни в Исландии
После неудачного грузинского путешествия, Каспар вернулся в Латвию. Был конец февраля и все латвийские клубы были уже укомплектованы, поэтому Икстенс не смог найти команду в родной стране.
«Был момент, когда я думал, что мне придётся пропустить оставшуюся часть сезона и просидеть дома до лета, но подвернулся вариант и агент предложил мне поехать в Исландию».
Без долгих раздумий Икстенс собрал чемоданы и отправился на малознакомый остров. Как признаётся сам футболист, он ничего не знал о его новой команде и единственной информацией, которой он обладал, было то, что клуб играл во втором по силе дивизионе Исландии и впервые дебютировал в Высшей Лиге. В команде «Викингур Оулафсвик» наш голкипер пробыл четыре месяца. Четыре долгих и скучных месяца.
«Оулафсвик - это очень маленький городок с населением около 1000 человек. Одна пиццерия, один магазин, тренажёрный зал и бензоколонка, а до Рейкьявика 2,5 часа. В столице я, возможно, смог бы жить, но в Оулафсвике просто нечего делать».
Что касается исландского футбола, то по словам Икстенса они предпочитают английский силовой стиль игры. Они зациклены на борьбе, длинных передачах и быстрых переходах. В последние годы исландский футбол переживает настоящий подъём. Сборная Исландии в 2016 году дебютировала на чемпионате Европы и сразу же удивила весь футбольный мир, дойдя до четвертьфинала. Два года спустя «Викинги» ещё раз удивили всех и вышли на чемпионат мира.
Без преувеличения можно сказать, что Исландия влюбилась в футбол. Во время крупных турниров с их колоритными фанатами фотографировались чаще остальных. Фирменные кричалки, свой «боевой клич» и толпы исландцев, которые следят за матчами своих любимцев на больших экранах, которые установлены на центральных площадях больших и маленьких городов острова. Кроме того, в Исландии периодически рождаются по-настоящему талантливые футболисты, которые пробиваются в европейские топ-клубы.
«Почему у нас этого не происходит? Думаю дело в самой системе. Когда я там играл, то практически у каждой исландской команды была собственная база или хотя бы мини-база, у всех была своя академия, свои поля, где можно тренироваться», - говорит Икстенс.
Интересно, что несмотря на то, что в Исландии климат даже суровее, чем в Латвии, там практически все команды играют на натуральных полях. Икстенс вспоминает, что тогда только команда «Стьярнан» играла на искусственном покрытии, но оно было настолько хорошего качества, что можно было играть в любой обуви и чувствовать себя комфортно.
После Исландии Каспар Икстенс вернулся в Латвию и подписал контракт с «Елгавой». Футболист вспоминает, что после его возвращения им интересовался венгерский клуб «Ференцварош», а в начале 2017 года он был на просмотре в норвежском клубе «Сарпсборг 08».
«Сыграл там один товарищеский матч, пробыл там около недели и насколько я понимал, они были довольны мной, казалось, что всерьёз мной заинтересованы, спрашивали про семью, но в конце что-то не вышло и взяли они молодого сербского вратаря».
Каспар признаётся, что хотел бы ещё когда-нибудь поиграть за рубежом. Норвежский вариант кажется ему одним из наиболее предпочтительных, так как их стиль подразумевает более частое использование вратаря. «Просят помогать защитниками и ты больше участвуешь в игре. Ты всё время в команде, в «движухе». Нет такого - стой на линии и главное не пропускай голы».
Как признаётся сам футболист, для того чтобы уехать в иностранный клуб необходимо наличие агента, которого у Икстенса в данный момент нет. Именно агент занимается поисками места работы в Европе. Бывает, конечно, что скауты приезжают сами, и просматривают игроков в живую, но насколько эта практика популярна в Латвии неизвестно.
О разнице чемпионата Латвии в 2007 и 2019 году
Каспар дебютировал в Высшей Лиге в далёком 2007 году за рижский клуб «Олимп». Если не считать небольшой перерыв в 2013 году, то в чемпионате Латвии он играет уже 12 лет. Кому как не ему задавать вопрос об уровне чемпионата тогда и сегодня?
«Когда я начинал в чемпионате были очень сильные команды. Бюджеты были побольше, легионеры были очень высокого класса. Возможно, тогда чемпионат был даже сильнее, чем сейчас. Тяжело сказать».
С другой стороны, в те годы в чемпионате Латвии доминировало три клуба - «Сконто», «Вентспилс» и «Лиепая». Именно они распределяли между собой места в первой тройке и боролись за путёвки в еврокубки. Сегодня конкуренция заметно выросла. Сейчас есть, пожалуй, 5 команд, которые способны отобрать друг у друга очки. Правда, отмечает Икстенс, на трибунах тогда было гораздо больше зрителей, чем сегодня.
«Помню как в 2010 году, когда я уже играл за «Сконто», мы играли против «Даугавпилса» и на стадион пришло 2 тысячи человек. Сегодня в Латвии столько людей может прийти на финал Кубка страны. В лучшем случае».
Кстати, у Каспара в его футбольной биографии есть очень интересный факт. До перехода в «РФШ» он играл в столичных клубах «Олимп» и «Сконто», в даугавпилсской «Даугаве» и «Елгаве».
Практически все клубы, в которых он выступал, прекратили своё существование или вылетели из Высшей Лиги. Будем надеется, что у «Елгавы» всё будет хорошо!
О ламповой атмосфере в Елгаве
В 2018 году Каспар перешёл из «Елгавы», в которой провёл четыре сезона, в столичный клуб «РФШ». По словам Икстенса отличие в этих двух командах есть. По словам вратаря, «Елгава» - это такой душевный клуб, где все люди вокруг команды очень доброжелательные. Возможно, это связано с тем, что в Елгаве всего один футбольный клуб, а в Риге несколько.
💥BOOM💥 Jauns papildinājums! RFS krāsas nākamajā sezonā aizstāvēs divkārtējs Latvijas čempions un trīskartējs Latvijas kausa ieguvējs, Latvijas izlases vārtsargs Kaspars Ikstens. Pēc pussezonas aizvadīšanas Islandes klubā Vikingur Olasfik, 2013. gada vasarā pievienojies FK Jelgava, iemantojot dzelzs vīra statusu un divas reizes kļūstot par Latvijas futbola virslīgas labāko vārtsargu. Novēlam veiksmi un panākumiem pilnu karjeru mūsu klubā! Lai izdodas, Kaspar! #rfs #welcome #kasparsikstens #lauva #goalkeeper
«Аура вокруг команды была очень приятная. Я не говорю что в «РФШ» плохо, но в Елгаве многие люди, которые даже не были как-то задействованы в клубе, просто так любили помочь чем-то».
Из плюсов Елгавы Икстенс отметил и собственную инфраструктуру команды и собственный «дом» - Земгальский Олимпийский центр.
«Там у нас была своя раздевалка, шкафчики, большая эмблема клуба - всё красиво сделано. Было приятно. Смотришь НХЛ или НБА и там у команд раздевалки в цветах клуба, и мы хотели что-то похожее сделать. Был свой тренажёрный зал, а также поле. Приходишь на работу и всё на месте. Чувствуешь себя как дома».
У нынешней команды Икстенса, несмотря на амбиции стать чемпионом, нет собственного места. Предсезонку столичный клуб провёл в Олимпийском центре, начало сезона проведёт на стадионе РТУ, а потом переедет на стадион «Аркадия».
О самом крупном поражении в карьере
Наверно, в памяти каждого вратаря остаётся самое обидное поражение и самый неприятный гол за всю карьеру. Икстенс - не исключение. На вопрос, помнит ли он, от кого было самое крупное поражение, он сразу же отвечает - от «Вентспилса».
Тогда Каспар стоял в воротах «Олимпа» и его команда проиграла «жёлто-синим» то ли со счётом 0:6, то ли 0:8. Времени прошло много, так сразу и не вспомнишь.
Интересно, что самый обидный гол за всю карьеру, Каспар пропустил в том же матче. Обидчиком Икстенса стал Юрий Жигаев.
«Он подавал угловой, я ловил мяч, поймал, приземлился, подскользнулся, свалился на опорную ногу и вместе с мячом упал в ворота. Если этот гол до сих пор у меня в памяти, значит он, наверно, самый обидный».
Быть номером два
Во время блица Каспар назвал лучшим игроком Латвии своего конкурента - основного вратаря национальной команды Андриса Ванина. 38-летний Ванин находится в составе главной команды уже 19 лет. Большую часть карьеры опытный голкипер провёл в швейцарском «Сьоне», но в 2016 году перешёл в другую швейцарскую команду - «Цюрих». В последнее время Ванин всё реже получает шанс выйти первым номером в клубе, но в сборной, кажется, его позиции нерушимы.
«Даже если он в клубе у себя не всегда попадает в состав, он приезжает в сборную и он в форме. Доказывает, что он держит уровень. Выручает команду, играет стабильно. По-моему это показатель», - хвалит своего конкурента Икстенс.
Каспар не скупится на комплименты в адрес Ванина и считает его лучшим вратарём, чем он.
«Во-первых, он намного опытнее. Умный, хорошо выбирает позицию, много выручает. Тяжело так конкретно что-то назвать. Я могу дальше выбить, а он выше прыгнуть... Какой-то элемент конкретный выбрать не могу. В целом, конечно, он лучше. Он в Швейцарии, он капитан сборной, а я играю в Латвии», - скромно заявил Икстенс.
В Латвии всегда было хорошо с позицией вратаря. Болельщики постарше помнят Александра Колинько. Сейчас есть Ванин, есть Икстенс, есть молодой Роберт Озолс, есть Павел Штейнбор, который играет в Польше. С одной стороны - это, конечно, здорово, что у нас нет проблем на этой позиции. С другой, есть много талантливых вратарей, которые не могут дождаться своего шанса на протяжении всей карьеры. Сложно представить, насколько это обидно быть номером два и на протяжении долгих лет смотреть матчи со скамейки запасных.
«Ну, конечно, хочется играть, но в футболе нет ротации ради ротации. Если в хоккее вратарю дают передохнуть, потому что нагрузка идёт бешеная и они часто играют, то в футболе если у вратаря есть коммуникация с командой, лидерские качества и ты стабильно играешь, то, наверно, нет смысла менять вратаря», - считает Икстенс.
Есть, правда, и другое мнение. Например, бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, а точнее тренеров команды, упрекали в том, что они не меняют голкипера годами. Многие считают, что Акинфеев допускал ошибки в матчах из-за того, что у него не было конкурента за место в воротах, который дышал бы ему в спину и не давал бы расслабиться. Ему нужна была вот эта встряска, чтобы он был более мотивирован.
«Я читал, что есть вратари, которым не нравилось, когда у них была конкуренция. Это им наоборот мешало, а не мотивировало. Икер Касильяс, например, никогда не любил, чтобы у него за спиной был сильный вратарь. Это вызывало лишнее волнение. Нужно самому искать мотивацию, а не думать - блин, я сейчас ошибусь и меня поменяют на того, который лучше себя проявляет», - считает Икстенс.
Всегда было интересно, радуются ли запасные вратари на скамейке, когда основной голкипер пропускает гол. С одной стороны - это некрасиво, с другой - шанс, что в следующем матче в ворота встанешь именно ты.
«В сборной я никогда не радовался, что мы пропускаем. Честно. Никогда! А в клубе я всегда играл первым номером».
О завершении карьеры
Когда Каспар играл в составе «Елгавы», он умудрялся совмещать игры и тренировать детей, которые хотели стать вратарями. С детьми он занимался около двух лет, но потом решил прекратить.
«Это забирает энергию. Я подумал, что лучше я сам пойду и лишний раз потренируюсь, поработаю над собой, чем кого-то другого буду тренировать».
Икстенс признаётся, что в тот момент думал, что после завершения карьеры мог бы стать тренером, так как ему нравилось это занятие. Сейчас многое изменилось и, как признаётся вратарь, у него больше нет тех ощущений.
«Были мысли, чтобы куда-нибудь поступить и получить высшее образование, но тоже пока не решился. Будет ли то, чем я буду заниматься после завершения карьеры, связано со спортом или чем-то другим, я пока сам не могу определиться».
О жеребьёвке и шансах сборной в отборе на ЕВРО-2020
Уже в этот четверг, 21 марта, сборная Латвии проведёт свой первый матч в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года. Наш первый соперник - Македония. Наша команда уже во вторник отправилась туда, чтобы продолжить подготовку на чужом поле.
Каким получится этот отборочный цикл предсказать сложно. Группа непростая, тренер новый, наш чемпионат только начался и многие футболисты ещё «не раскачались».
«Если смотреть объективно на последние результаты, то наверно, мы самая слабая команда в группе. Но если честно, то в группе нету слабых команд. Мы не слабые. Мы можем!», - уверенно заявляет Икстенс.
На наш вопрос, когда мы увидим Каспара Икстенса основным вратарём сборной, он уверенно отвечает - «Я всегда готов. Сейчас я реально чувствую, что готов. Надеюсь, в этом году».
Хочется пожелать Каспару, чтобы в этом году у него был шанс проявить себя в играх за сборную. На данный момент на его счету всего два матча в основном составе латвийской сборной. Оба раза игры проходили на выезде. В июне Латвия проведёт первые матчи у себя дома. Было бы здорово, что бы Икстенс наконец дебютировал за главную команду страны и на родной земле.