TVNET продолжает знакомить вас с футболистами, которые защищают цвета сборной Латвии. Наш сегодняшний гость - вратарь клуба RFS Каспар Икстенс.

Каспар Икстенс

Дата рождения: 5.06.1988

5.06.1988 Позиция: Вратарь

Вратарь Матчи/голы за сборную: 2/0

2/0 Клуб: RFS

Блиц-интервью. 20 вопросов Каспару Икстенсу

О том, почему захотел стать вратарём

Как и у большинства сегодняшних футболистов, всё началось во дворе. Затем Каспар решил отправиться в футбольную школу. Ему было 10 лет. Каспар вспоминает, что он сразу же встал в ворота и даже ни разу не попробовал играть в поле.

Забавно, ведь обычно среди детей мало тех, кто хочет стоять в воротах. Дети хотят чаще прикасаться к мячу и забивать голы. Чаще всего на ворота отправляли либо самого толстого, либо того, кто плохо сыграл в поле и он становился в ворота в качестве наказания.

«В моём случае не нужно было никакое наказание. Я сам всегда добровольно становился в ворота. Нравилось прыгать и отбивать мячи. Нравится, что ты последний и чем-то отличаешься от остальных. У тебя есть перчатки. Хотелось, наверно, как-то выделяться на футбольном поле».

Кумирами детства Икстенса тоже в основном были вратари - легендарный немец Оливер Кан, итальянцы Джанлуиджи Буффон и Анджело Перуцци, датчанин Петер Шмейхель из «МЮ». Кстати, на счёт «МЮ» - во время блица Икстенс ответил, что в текущем розыгрыше Лиги чемпионов победят именно «красные дьяволы». Дело в том, что он с детства болеет за эту команду. Именно с того момента, когда в финале Лиги чемпионов-1998/1999 победу на последних минутах одержал английский клуб.

Каспар Икстенс ФОТО: Kaspars Volonts

Несмотря на то, что Каспар состоявшийся вратарь, он не теряет надежду однажды забить гол. Когда-то он уже это делал и забивал пенальти, но это был товарищеский матч, а в официальных - пока голов не было. «Хотелось бы, конечно. Не знаю будет ли такой шанс. Для себя, для эмоций, для галочки».

Именно то, что вратарь лишён возможности участвовать в завершающей фазе и забивать голы, Икстенс называет главным минусом вратарской профессии.

«Зато есть другая сторона - ты можешь совершить хороший сейв, выручить команду в нужный момент. Может быть эти эмоции даже сильнее. Кроме того, бегать меньше надо».

О странном грузинском приключении

На русскоязычной странице Каспара в «Википедии» значится, что в 2013 году он был в составе грузинского клуба «Дила». При чём этого нет ни в латышской версии интернет-энциклопедии, ни в английской. Рядом с названием клуба указано, что за грузинскую команду он не провёл ни одного матча. Что же это за таинственное место работы?

В 2012 году Каспар в составе даугавпилсской «Даугавы» стал чемпионом Латвии и у него закончился контракт. В январе 2013 года ему предложили поехать на просмотр в «Дилу». Сборы, которые проходили в Турции, Каспар успешно прошёл, а по истечении двух недель отправился с командой в Грузию.

«На следующий день я подписал с ними контракт, мы провели товарищеский матч, несколько тренировок, но за два дня до первой официальной игры, мне позвонил агент и сказал, что придётся возвращаться и меня сейчас отвезут в аэропорт. Оказалось, что они даже не заверили мой контракт. Что там произошло, я уже не хочу вспоминать, но произошла очень странная ситуация».

О скучной жизни в Исландии

После неудачного грузинского путешествия, Каспар вернулся в Латвию. Был конец февраля и все латвийские клубы были уже укомплектованы, поэтому Икстенс не смог найти команду в родной стране.

«Был момент, когда я думал, что мне придётся пропустить оставшуюся часть сезона и просидеть дома до лета, но подвернулся вариант и агент предложил мне поехать в Исландию».

Без долгих раздумий Икстенс собрал чемоданы и отправился на малознакомый остров. Как признаётся сам футболист, он ничего не знал о его новой команде и единственной информацией, которой он обладал, было то, что клуб играл во втором по силе дивизионе Исландии и впервые дебютировал в Высшей Лиге. В команде «Викингур Оулафсвик» наш голкипер пробыл четыре месяца. Четыре долгих и скучных месяца.

«Оулафсвик - это очень маленький городок с населением около 1000 человек. Одна пиццерия, один магазин, тренажёрный зал и бензоколонка, а до Рейкьявика 2,5 часа. В столице я, возможно, смог бы жить, но в Оулафсвике просто нечего делать».

Что касается исландского футбола, то по словам Икстенса они предпочитают английский силовой стиль игры. Они зациклены на борьбе, длинных передачах и быстрых переходах. В последние годы исландский футбол переживает настоящий подъём. Сборная Исландии в 2016 году дебютировала на чемпионате Европы и сразу же удивила весь футбольный мир, дойдя до четвертьфинала. Два года спустя «Викинги» ещё раз удивили всех и вышли на чемпионат мира.

Без преувеличения можно сказать, что Исландия влюбилась в футбол. Во время крупных турниров с их колоритными фанатами фотографировались чаще остальных. Фирменные кричалки, свой «боевой клич» и толпы исландцев, которые следят за матчами своих любимцев на больших экранах, которые установлены на центральных площадях больших и маленьких городов острова. Кроме того, в Исландии периодически рождаются по-настоящему талантливые футболисты, которые пробиваются в европейские топ-клубы.

«Почему у нас этого не происходит? Думаю дело в самой системе. Когда я там играл, то практически у каждой исландской команды была собственная база или хотя бы мини-база, у всех была своя академия, свои поля, где можно тренироваться», - говорит Икстенс.

Интересно, что несмотря на то, что в Исландии климат даже суровее, чем в Латвии, там практически все команды играют на натуральных полях. Икстенс вспоминает, что тогда только команда «Стьярнан» играла на искусственном покрытии, но оно было настолько хорошего качества, что можно было играть в любой обуви и чувствовать себя комфортно.

После Исландии Каспар Икстенс вернулся в Латвию и подписал контракт с «Елгавой». Футболист вспоминает, что после его возвращения им интересовался венгерский клуб «Ференцварош», а в начале 2017 года он был на просмотре в норвежском клубе «Сарпсборг 08».

«Сыграл там один товарищеский матч, пробыл там около недели и насколько я понимал, они были довольны мной, казалось, что всерьёз мной заинтересованы, спрашивали про семью, но в конце что-то не вышло и взяли они молодого сербского вратаря».

Каспар признаётся, что хотел бы ещё когда-нибудь поиграть за рубежом. Норвежский вариант кажется ему одним из наиболее предпочтительных, так как их стиль подразумевает более частое использование вратаря. «Просят помогать защитниками и ты больше участвуешь в игре. Ты всё время в команде, в «движухе». Нет такого - стой на линии и главное не пропускай голы».

Как признаётся сам футболист, для того чтобы уехать в иностранный клуб необходимо наличие агента, которого у Икстенса в данный момент нет. Именно агент занимается поисками места работы в Европе. Бывает, конечно, что скауты приезжают сами, и просматривают игроков в живую, но насколько эта практика популярна в Латвии неизвестно.

О разнице чемпионата Латвии в 2007 и 2019 году

Каспар дебютировал в Высшей Лиге в далёком 2007 году за рижский клуб «Олимп». Если не считать небольшой перерыв в 2013 году, то в чемпионате Латвии он играет уже 12 лет. Кому как не ему задавать вопрос об уровне чемпионата тогда и сегодня?

«Когда я начинал в чемпионате были очень сильные команды. Бюджеты были побольше, легионеры были очень высокого класса. Возможно, тогда чемпионат был даже сильнее, чем сейчас. Тяжело сказать».

С другой стороны, в те годы в чемпионате Латвии доминировало три клуба - «Сконто», «Вентспилс» и «Лиепая». Именно они распределяли между собой места в первой тройке и боролись за путёвки в еврокубки. Сегодня конкуренция заметно выросла. Сейчас есть, пожалуй, 5 команд, которые способны отобрать друг у друга очки. Правда, отмечает Икстенс, на трибунах тогда было гораздо больше зрителей, чем сегодня.

ФОТО: Latvijas Futbola federācija

«Помню как в 2010 году, когда я уже играл за «Сконто», мы играли против «Даугавпилса» и на стадион пришло 2 тысячи человек. Сегодня в Латвии столько людей может прийти на финал Кубка страны. В лучшем случае».

Кстати, у Каспара в его футбольной биографии есть очень интересный факт. До перехода в «РФШ» он играл в столичных клубах «Олимп» и «Сконто», в даугавпилсской «Даугаве» и «Елгаве».

Практически все клубы, в которых он выступал, прекратили своё существование или вылетели из Высшей Лиги. Будем надеется, что у «Елгавы» всё будет хорошо!

О ламповой атмосфере в Елгаве

В 2018 году Каспар перешёл из «Елгавы», в которой провёл четыре сезона, в столичный клуб «РФШ». По словам Икстенса отличие в этих двух командах есть. По словам вратаря, «Елгава» - это такой душевный клуб, где все люди вокруг команды очень доброжелательные. Возможно, это связано с тем, что в Елгаве всего один футбольный клуб, а в Риге несколько.

«Аура вокруг команды была очень приятная. Я не говорю что в «РФШ» плохо, но в Елгаве многие люди, которые даже не были как-то задействованы в клубе, просто так любили помочь чем-то».

Из плюсов Елгавы Икстенс отметил и собственную инфраструктуру команды и собственный «дом» - Земгальский Олимпийский центр.

«Там у нас была своя раздевалка, шкафчики, большая эмблема клуба - всё красиво сделано. Было приятно. Смотришь НХЛ или НБА и там у команд раздевалки в цветах клуба, и мы хотели что-то похожее сделать. Был свой тренажёрный зал, а также поле. Приходишь на работу и всё на месте. Чувствуешь себя как дома».

У нынешней команды Икстенса, несмотря на амбиции стать чемпионом, нет собственного места. Предсезонку столичный клуб провёл в Олимпийском центре, начало сезона проведёт на стадионе РТУ, а потом переедет на стадион «Аркадия».

О самом крупном поражении в карьере

Наверно, в памяти каждого вратаря остаётся самое обидное поражение и самый неприятный гол за всю карьеру. Икстенс - не исключение. На вопрос, помнит ли он, от кого было самое крупное поражение, он сразу же отвечает - от «Вентспилса».

Тогда Каспар стоял в воротах «Олимпа» и его команда проиграла «жёлто-синим» то ли со счётом 0:6, то ли 0:8. Времени прошло много, так сразу и не вспомнишь.

Интересно, что самый обидный гол за всю карьеру, Каспар пропустил в том же матче. Обидчиком Икстенса стал Юрий Жигаев.

«Он подавал угловой, я ловил мяч, поймал, приземлился, подскользнулся, свалился на опорную ногу и вместе с мячом упал в ворота. Если этот гол до сих пор у меня в памяти, значит он, наверно, самый обидный».

Быть номером два

Во время блица Каспар назвал лучшим игроком Латвии своего конкурента - основного вратаря национальной команды Андриса Ванина. 38-летний Ванин находится в составе главной команды уже 19 лет. Большую часть карьеры опытный голкипер провёл в швейцарском «Сьоне», но в 2016 году перешёл в другую швейцарскую команду - «Цюрих». В последнее время Ванин всё реже получает шанс выйти первым номером в клубе, но в сборной, кажется, его позиции нерушимы.

Андрис Ванин ФОТО: AFP/SCANPIX

«Даже если он в клубе у себя не всегда попадает в состав, он приезжает в сборную и он в форме. Доказывает, что он держит уровень. Выручает команду, играет стабильно. По-моему это показатель», - хвалит своего конкурента Икстенс.

Каспар не скупится на комплименты в адрес Ванина и считает его лучшим вратарём, чем он.

«Во-первых, он намного опытнее. Умный, хорошо выбирает позицию, много выручает. Тяжело так конкретно что-то назвать. Я могу дальше выбить, а он выше прыгнуть... Какой-то элемент конкретный выбрать не могу. В целом, конечно, он лучше. Он в Швейцарии, он капитан сборной, а я играю в Латвии», - скромно заявил Икстенс.

В Латвии всегда было хорошо с позицией вратаря. Болельщики постарше помнят Александра Колинько. Сейчас есть Ванин, есть Икстенс, есть молодой Роберт Озолс, есть Павел Штейнбор, который играет в Польше. С одной стороны - это, конечно, здорово, что у нас нет проблем на этой позиции. С другой, есть много талантливых вратарей, которые не могут дождаться своего шанса на протяжении всей карьеры. Сложно представить, насколько это обидно быть номером два и на протяжении долгих лет смотреть матчи со скамейки запасных.

«Ну, конечно, хочется играть, но в футболе нет ротации ради ротации. Если в хоккее вратарю дают передохнуть, потому что нагрузка идёт бешеная и они часто играют, то в футболе если у вратаря есть коммуникация с командой, лидерские качества и ты стабильно играешь, то, наверно, нет смысла менять вратаря», - считает Икстенс.

Есть, правда, и другое мнение. Например, бывшего вратаря сборной России Игоря Акинфеева, а точнее тренеров команды, упрекали в том, что они не меняют голкипера годами. Многие считают, что Акинфеев допускал ошибки в матчах из-за того, что у него не было конкурента за место в воротах, который дышал бы ему в спину и не давал бы расслабиться. Ему нужна была вот эта встряска, чтобы он был более мотивирован.

«Я читал, что есть вратари, которым не нравилось, когда у них была конкуренция. Это им наоборот мешало, а не мотивировало. Икер Касильяс, например, никогда не любил, чтобы у него за спиной был сильный вратарь. Это вызывало лишнее волнение. Нужно самому искать мотивацию, а не думать - блин, я сейчас ошибусь и меня поменяют на того, который лучше себя проявляет», - считает Икстенс.

Всегда было интересно, радуются ли запасные вратари на скамейке, когда основной голкипер пропускает гол. С одной стороны - это некрасиво, с другой - шанс, что в следующем матче в ворота встанешь именно ты.

«В сборной я никогда не радовался, что мы пропускаем. Честно. Никогда! А в клубе я всегда играл первым номером».

О завершении карьеры

Когда Каспар играл в составе «Елгавы», он умудрялся совмещать игры и тренировать детей, которые хотели стать вратарями. С детьми он занимался около двух лет, но потом решил прекратить.

«Это забирает энергию. Я подумал, что лучше я сам пойду и лишний раз потренируюсь, поработаю над собой, чем кого-то другого буду тренировать».

Икстенс признаётся, что в тот момент думал, что после завершения карьеры мог бы стать тренером, так как ему нравилось это занятие. Сейчас многое изменилось и, как признаётся вратарь, у него больше нет тех ощущений.

«Были мысли, чтобы куда-нибудь поступить и получить высшее образование, но тоже пока не решился. Будет ли то, чем я буду заниматься после завершения карьеры, связано со спортом или чем-то другим, я пока сам не могу определиться».

О жеребьёвке и шансах сборной в отборе на ЕВРО-2020

Уже в этот четверг, 21 марта, сборная Латвии проведёт свой первый матч в рамках отборочного этапа на чемпионат Европы 2020 года. Наш первый соперник - Македония. Наша команда уже во вторник отправилась туда, чтобы продолжить подготовку на чужом поле.

Каким получится этот отборочный цикл предсказать сложно. Группа непростая, тренер новый, наш чемпионат только начался и многие футболисты ещё «не раскачались».

«Если смотреть объективно на последние результаты, то наверно, мы самая слабая команда в группе. Но если честно, то в группе нету слабых команд. Мы не слабые. Мы можем!», - уверенно заявляет Икстенс.

На наш вопрос, когда мы увидим Каспара Икстенса основным вратарём сборной, он уверенно отвечает - «Я всегда готов. Сейчас я реально чувствую, что готов. Надеюсь, в этом году».

Каспар Икстенс ФОТО: Latvijas Futbola federācija

Хочется пожелать Каспару, чтобы в этом году у него был шанс проявить себя в играх за сборную. На данный момент на его счету всего два матча в основном составе латвийской сборной. Оба раза игры проходили на выезде. В июне Латвия проведёт первые матчи у себя дома. Было бы здорово, что бы Икстенс наконец дебютировал за главную команду страны и на родной земле.