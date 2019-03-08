Селина Локс - топ-модель, ради которой Роналдо прекратил свои любовные похождения
Один из величайших нападающих в истории футбола Роналдо известен своими любовными похождениями. Знаменитый «Зубастик» совсем не ассоциируется с длительными отношениями.
Роман с бразильской актрисой Сьюзан Вернер, брак с футболисткой Миленой Домингес, помолвка с топ-моделью Даниелой Сикарелли, роман с другой топ-моделью Райкой Оливейрой, ребёнок от бразильской официантки, две дочери от Марии Беатрис Антони. Это далеко не полный список «трофеев» 42-летнего бразильца. Сейчас у «Зубастика» новая пассия и, кажется, в этот раз всё гораздо серьёзнее.
Знакомьтесь, новая возлюбленная Роналдо — известная бразильская модель Селина Локс. Пара познакомилась в 2015 году и ради Селины бразилец разорвал отношения со своей невестой Паулой Мораиш.
Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит очень счастливой. Они вместе проводят отпуск, ходят на футбольные матчи, путешествуют по миру, а ещё Селина прекрасно ладит с четырьмя детьми Роналдо от предыдущих отношений.
Кстати, общих детей у Роналдо и Селины не предвидится. В 2010 году бразилец сделал вазэктомию, чтобы «прикрыть фабрику по производству потомков».
Hoje é o seu Aniversário Momo, é a data que você brilhou no mundo iluminando-o com a sua presença, com o coração mais puro e dedicado que conheci. É um dia para ser comemorado com muita alegria. Não posso deixar de te desejar as melhores coisas, melhores momentos e melhores conquistas dessa vida; pois o nosso caminho é de união, parceria, amor, carinho e muita felicidade ❤️ Te amo sempre e pra sempre. #happy40momo #momobday 📸 by: @brunaboechat