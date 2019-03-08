Селина Локс - топ-модель, ради которой Роналдо прекратил свои любовные похождения

Роман с бразильской актрисой Сьюзан Вернер, брак с футболисткой Миленой Домингес, помолвка с топ-моделью Даниелой Сикарелли, роман с другой топ-моделью Райкой Оливейрой, ребёнок от бразильской официантки, две дочери от Марии Беатрис Антони. Это далеко не полный список «трофеев» 42-летнего бразильца. Сейчас у «Зубастика» новая пассия и, кажется, в этот раз всё гораздо серьёзнее.