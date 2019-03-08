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Селина Локс - топ-модель, ради которой Роналдо прекратил свои любовные похождения
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Роналдо и Селина Локс

ФОТО: instagram.com/celinalocks

Один из величайших нападающих в истории футбола Роналдо известен своими любовными похождениями. Знаменитый «Зубастик» совсем не ассоциируется с длительными отношениями.

Роман с бразильской актрисой Сьюзан Вернер, брак с футболисткой Миленой Домингес, помолвка с топ-моделью Даниелой Сикарелли, роман с другой топ-моделью Райкой Оливейрой, ребёнок от бразильской официантки, две дочери от Марии Беатрис Антони. Это далеко не полный список «трофеев» 42-летнего бразильца. Сейчас у «Зубастика» новая пассия и, кажется, в этот раз всё гораздо серьёзнее.

Знакомьтесь, новая возлюбленная Роналдо — известная бразильская модель Селина Локс. Пара познакомилась в 2015 году и ради Селины бразилец разорвал отношения со своей невестой Паулой Мораиш.

Несмотря на 15-летнюю разницу в возрасте, пара выглядит очень счастливой. Они вместе проводят отпуск, ходят на футбольные матчи, путешествуют по миру, а ещё Селина прекрасно ладит с четырьмя детьми Роналдо от предыдущих отношений.

Кстати, общих детей у Роналдо и Селины не предвидится. В 2010 году бразилец сделал вазэктомию, чтобы «прикрыть фабрику по производству потомков».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

morning... wearing @valisere | Foto @brunaboechat

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🌵☀️🌵 #ibiza #chasingthesummer #celockstrips #garotasmaritima 📷 by: @brunaboechat

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Errejota ⚡️☀️ @jodemer

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Chary campaign SS/17 @modacharry 📸 @fabiobartelt | beauty: @herodrigues

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One more of @vangard_magazine #braziliangirl #saltandsand #summer #beachgirl #vangardmagazine

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Pic by #jameelkhaja 📷 #modeling #Ilovemyjob

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“Era um biquíni de bolinha amarelinho...” #feriaseuteamo

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NEW 📸💥 Photo : @tatobelline Styling : @gabrielfernandesbh Make&hair : @marcifreittas

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