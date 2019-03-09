Вы утонете в их красоте! Итальянские гимнастки, за которых хочется болеть прямо сейчас

Гимнасток, которые на слуху - десятки. Представляете сколько красавиц обделены вниманием? Сегодня мы хотим исправить эту несправедливость и познакомить вас с итальянскими гимнастками, которых мало показывают по телевизору, но там есть на что посмотреть.

Алессия Маурелли

22-летняя гимнастка является капитаном итальянской команды в групповых упражнениях. Она принимает участие в международных соревнованиях с 2014 года. За это время Алессия один раз становилась чемпионкой Европы, трижды чемпионкой мира, а также принимала участие в Олимпийских играх 2016 года.

Агнес Дуранти

18-летняя Агнес является подругой Алессии по команде. На её счету победа на чемпионате Европы и две золотые медали на первенствах мира. Ну и, конечно же, мечты об Олимпиаде-2020 года.

Александра Аджурджукулезе