Вы утонете в их красоте! Итальянские гимнастки, за которых хочется болеть прямо сейчас

Соревнования по художественной гимнастике всегда дарят болельщикам не только повод порадоваться за победительниц, но и полюбоваться очаровательными девушками.
Гимнасток, которые на слуху - десятки. Представляете сколько красавиц обделены вниманием? Сегодня мы хотим исправить эту несправедливость и познакомить вас с итальянскими гимнастками, которых мало показывают по телевизору, но там есть на что посмотреть.
Алессия Маурелли
22-летняя гимнастка является капитаном итальянской команды в групповых упражнениях. Она принимает участие в международных соревнованиях с 2014 года. За это время Алессия один раз становилась чемпионкой Европы, трижды чемпионкой мира, а также принимала участие в Олимпийских играх 2016 года.
Агнес Дуранти
18-летняя Агнес является подругой Алессии по команде. На её счету победа на чемпионате Европы и две золотые медали на первенствах мира. Ну и, конечно же, мечты об Олимпиаде-2020 года.
Александра Аджурджукулезе
Александра итальянка, но не совсем. Девушка родом из Румынии, но в 2010 году переехала с родителями в Италию, где и смогла пробиться в состав национальной команды. В прошлом году в составе сборной Италии она дебютировала на чемпионате мира в Софии и завоевала две бронзовые медали - в упражнениях с мячом и в командном многоборье. Жуткая несправедливость! Александра достойна всех золотых медалей только за свой взгляд!
Литиция Чикончелли
Ещё одна партнёрша по команде Алессии и Агнес. Летиция в сборной Италии с 2015 года. За это время она завоевала - золото, серебро и бронзу на чемпионате мира, а также золото и две серебряные медали на чемпионате Европы. Смотрите не утоните в её глазах!