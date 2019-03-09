Сб, 9.03.2019
Mansplain - так называют манеру, при которой обычно в унизительном, облегчённом и утверждающем формате мужчина что-то объясняет женщине. Эрика Сташкевич, журналист TVNET

Вы утонете в их красоте! Итальянские гимнастки, за которых хочется болеть прямо сейчас

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Алессия Маурелли

ФОТО: instagram.com/ale_maurelli

Соревнования по художественной гимнастике всегда дарят болельщикам не только повод порадоваться за победительниц, но и полюбоваться очаровательными девушками. 

Гимнасток, которые на слуху - десятки. Представляете сколько красавиц обделены вниманием? Сегодня мы хотим исправить эту несправедливость и познакомить вас с итальянскими гимнастками, которых мало показывают по телевизору, но там есть на что посмотреть.

Алессия Маурелли

22-летняя гимнастка является капитаном итальянской команды в групповых упражнениях. Она принимает участие в международных соревнованиях с 2014 года. За это время Алессия один раз становилась чемпионкой Европы, трижды чемпионкой мира, а также принимала участие в Олимпийских играх 2016 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tb 😄🏝🇲🇬

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🦎

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Back in my city.. 🤫💣

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Агнес Дуранти

18-летняя Агнес является подругой Алессии по команде. На её счету победа на чемпионате Европы и две золотые медали на первенствах мира. Ну и, конечно же, мечты об Олимпиаде-2020 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•🏖🌊• #paradise #sea #puglia #sottoilsole #dimaruggio

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Some places are special..🖤 #home

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•~🌸~• #istagood #smile #ginnastica #sempre #spring #sunny #love #day101

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Александра Аджурджукулезе

Александра итальянка, но не совсем. Девушка родом из Румынии, но в 2010 году переехала с родителями в Италию, где и смогла пробиться в состав национальной команды. В прошлом году в составе сборной Италии она дебютировала на чемпионате мира в Софии и завоевала две бронзовые медали - в упражнениях с мячом и в командном многоборье. Жуткая несправедливость! Александра достойна всех золотых медалей только за свой взгляд!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

💎Simplicity is the key to brilliance.💎

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🔥•Il fuoco nel cuore manda fumo nella testa.•🔥

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•Keep your eyes on the stars, and your feet on the ground.•⚡️🐯

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❤️Ringrazio tutti per i vostri auguri speciali...love you all🤤❤️

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Литиция Чикончелли

Ещё одна партнёрша по команде Алессии и Агнес. Летиция в сборной Италии с 2015 года. За это время она завоевала - золото, серебро и бронзу на чемпионате мира, а также золото и две серебряные медали на чемпионате Европы. Смотрите не утоните в её глазах!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miao😽

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Coffee time☕💭 PH. @milenabaldassarri01 ❣

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There is no light without shadow🌙 #dayinMilan

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Let the sun caress you☀🌻👒 #goodvibes

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