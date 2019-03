View this post on Instagram

Сегодня я получила премию от газеты “Московский комсомолец” на церемонии вручения наград “Звуковая дорожка” 🎼🎤 два года назад именно на этой премии состоялось одно из моих первых выступлений ❤ Сегодня я выиграла в категории одной из самых популярных певиц нашего шоу-бизнеса 🔝😍 Спасибо читателям МК за то, что выбрали в голосовании именно меня ❤💋 Для меня это большая честь 🔝За эти два года было много всего, но сегодня я хочу обратиться ко всем кто сидит на диванах, и осуждает меня и других, усердно работающих в своих сферах и добивающихся успехов артистов! Знайте, я очень много работаю и поэтому стою тут с этой наградой 🏆Это история не про то, как победить, а это история про то, что не нужно сдаваться даже когда тебя ненавидят, и не верят все! Ставьте цели, и добивайтесь их, и вы точно станете первыми! Я в вас верю ❤ Ваша Оля Бузова 👸🏼 #моилюдивсегдасомной