Друзі! Вдячна за Вашу підтримку🙏🏽 . Ось що хочу сказати. Погрози лунають давно і не тільки від цієї людини. В нашій країні поки що НЕМАЄ механізму, як можна себе захистити в таких випадках🤷🏻‍♀️ Єдину пораду, яку мені дав юрист,- це піти на курси самооборони. Ось цим і замусь. Так що, тримайтеся, нападники! . ♦️Героїв треба знати в обличчя, тому можете просто зараз йти і дивитися мої сторіз стосовно цього нічного нападу♦️ . #україна #златаогневич #українськамузика #ukraine #zlataognevich #singer #music