Кто вы - оптимист или пессимист по знаку Зодиака?

Овен

Вы прокладываете путь для себя самостоятельно

Вы - человек с бесстрашной душой. Вы умеете и признавать поражение, и праздновать победу.

Мало что способно вывести вас из себя. Ведь для вас есть завтра, когда можно все изменить.

Но в те периоды, когда оптимизм вам не помогает, стоит расслабиться и посчитать от одного до десяти. Вы услышите свой внутренний голос и вспомните, что любимы и что вас ценят.

Телец

Сила воли и вера в свои силы движет вами

Ваш сильный дух, решительность, вера в себя делает вас оптимистом. Ваша уверенность притягивает к вам противоположный пол.

Но иногда вы становитесь слишком одержимыми чем-то и это плохо влияет на вашу жизнь, делая вас уязвимыми.

В такие периоды нет ничего лучше прогулки в парке. Или где-то у реки. Это прогонит прочь темные мысли. Или проведите время наедине с собой, чтобы перезарядиться.

Близнецы

Оптимизм проявляется в сильной жажде перемен

Когда у вас есть куча дел и вы в отношениях с тем, кого любите, то у вас все хорошо. Всегда мечтая об изменениях, вы обращаете внимание больше на хорошее, чем на плохое. В этом и проявляется оптимизм. Вы не позволяете себе скучать в одиночестве.

Рак

Вы расстраиваетесь, когда слишком озабочены чувствами других

Вы чувствительны и руководствуетесь интуицией. Но вам нужно понять, что переживать о том, что вы не в силах контролировать, не стоит. Постарайтесь больше концентрироваться на позитивных явлениях.

Будьте честны с собой. И некоторым вещам нужно просто позволить случиться.

Лев

Понимание, что жизнь дает и положительный, и отрицательный опыт, делает вас оптимистами

Вы любите и цените себя. И понимаете, что жизнь полна и взлетов, и падений. Поэтому вы не склонны погружаться в негативные мысли.

Ваша слабость – это любовь и дети. Но вы справляетесь с ними, извлекая наилучшее из всего, что у вас есть.

Вы – настоящий лидер и режиссер своей жизни. Вот прямо сейчас зовите друзей и идите пить вкусный кофе. Или купите те самые часы, о которых давно мечтали. И очень скоро вы восстановите позитивный настрой.

Дева

Врожденный перфекционизм и критичное мышление делают вас оптимистами

Вы - перфекционист. По этой причине всегда стараетесь видеть светлую сторону вещей. Даже если над вами сгущаются тучи, не волнуйтесь: ваше чувство юмора разгонит их!

Весы

Внутри вас - ожесточенная борьба между оптимистом и пессимистом

Этой войне нет конца. Но в самые тяжелые времена старайтесь думать о хорошем, замечать красоту вокруг, избегать вредных привычек и отлынивания от обязанностей. Прогоните негатив зарядкой на свежем воздухе или проведите время с близкими людьми.

Скорпион