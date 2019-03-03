Кто вы - оптимист или пессимист по знаку Зодиака?
Как и вся наша жизнь, наше мироощущение тоже зависит от знака Зодиака. Узнайте, представители каких знаков больше других склонны к оптимизму, а какие, наоборот, видят мрачную сторону вещей. А заодно получите несколько советов по улучшению настроения.
Овен
Вы прокладываете путь для себя самостоятельно
Вы - человек с бесстрашной душой. Вы умеете и признавать поражение, и праздновать победу.
Мало что способно вывести вас из себя. Ведь для вас есть завтра, когда можно все изменить.
Но в те периоды, когда оптимизм вам не помогает, стоит расслабиться и посчитать от одного до десяти. Вы услышите свой внутренний голос и вспомните, что любимы и что вас ценят.
Телец
Сила воли и вера в свои силы движет вами
Ваш сильный дух, решительность, вера в себя делает вас оптимистом. Ваша уверенность притягивает к вам противоположный пол.
Но иногда вы становитесь слишком одержимыми чем-то и это плохо влияет на вашу жизнь, делая вас уязвимыми.
В такие периоды нет ничего лучше прогулки в парке. Или где-то у реки. Это прогонит прочь темные мысли. Или проведите время наедине с собой, чтобы перезарядиться.
Близнецы
Оптимизм проявляется в сильной жажде перемен
Когда у вас есть куча дел и вы в отношениях с тем, кого любите, то у вас все хорошо. Всегда мечтая об изменениях, вы обращаете внимание больше на хорошее, чем на плохое. В этом и проявляется оптимизм. Вы не позволяете себе скучать в одиночестве.
Рак
Вы расстраиваетесь, когда слишком озабочены чувствами других
Вы чувствительны и руководствуетесь интуицией. Но вам нужно понять, что переживать о том, что вы не в силах контролировать, не стоит. Постарайтесь больше концентрироваться на позитивных явлениях.
Будьте честны с собой. И некоторым вещам нужно просто позволить случиться.
Лев
Понимание, что жизнь дает и положительный, и отрицательный опыт, делает вас оптимистами
Вы любите и цените себя. И понимаете, что жизнь полна и взлетов, и падений. Поэтому вы не склонны погружаться в негативные мысли.
Ваша слабость – это любовь и дети. Но вы справляетесь с ними, извлекая наилучшее из всего, что у вас есть.
Вы – настоящий лидер и режиссер своей жизни. Вот прямо сейчас зовите друзей и идите пить вкусный кофе. Или купите те самые часы, о которых давно мечтали. И очень скоро вы восстановите позитивный настрой.
Дева
Врожденный перфекционизм и критичное мышление делают вас оптимистами
Вы - перфекционист. По этой причине всегда стараетесь видеть светлую сторону вещей. Даже если над вами сгущаются тучи, не волнуйтесь: ваше чувство юмора разгонит их!
Весы
Внутри вас - ожесточенная борьба между оптимистом и пессимистом
Этой войне нет конца. Но в самые тяжелые времена старайтесь думать о хорошем, замечать красоту вокруг, избегать вредных привычек и отлынивания от обязанностей. Прогоните негатив зарядкой на свежем воздухе или проведите время с близкими людьми.
Скорпион
Перегружены негативом, но решительно стараетесь справится с ним
Отрицательные эмоции и плохие мысли иногда переполняют вас, но вы стараетесь бороться с этим всеми силами.
Вместо того, чтобы грустить, возьмитесь за себя и постарайтесь вспомнить все хорошее, что есть в вашей жизни.
У вас есть сила и увлеченность, вы справитесь!
Стрелец
Оптимист, которого угнетают человеческие слабости
Вы - самый оптимистичный из всех знаков Зодиака. Но такие вещи как несправедливость и безразличие со стороны других людей могут очень сильно вас расстроить.
Будьте снисходительнее к человеческим слабостям, старайтесь смотреть на вещи позитивно.
И возможность исправить все и сделать, как вы хотите, воодушевит вас.
Козерог
Становитесь оптимистами ближе к среднему возрасту
Грустный ребенок-козерог становится излучающим радость человеком к тридцати годам. Наверно, потому что к этому возрасту он уже успел чего-то добиться своими силами, что не может не радовать.
Даже если пессимизм и подкрадывается к таким счастливчикам, то они легко смахивают его с плеча.
Да еще и щедро раздают советы тем, кто в них нуждается, относительно того, как быть счастливым.
Водолей
Беззаботно не подозреваете о существовании пессимизма
Вы полны счастья, дышите полной грудью. Как бы не била вас жизнь, вы умеете видеть хорошее во всем. И даже если совсем тяжело, вас спасает искусство, животные и природа.
Рыбы
Излишняя чувствительность делает вас склонными к боли
Так или иначе, вы причиняете себе боль. Вам нравятся эмоциональные качели. И, как бы плохо вам не становилось, вы вытягиваете себя из этого болота сами.
В период неудач позаботьтесь о себе, отказавшись от вредной еды, чрезмерного употребления алкоголя и взаимодействия с жестокими, безразличными людьми.
Будьте с теми, кого любите, и увидите, как мало пройдет времени, прежде чем на вашем лице вновь появится улыбка.
Перевод статьи — "Optimistic or Pessimistic: What’s your Inherent nature? This Is What Your Zodiac Reveals" via Клубер
Отредактировано и дополнено Русским TVNET