Устали от людей? В Ирландии за 1,23 млн евро продают необитаемый остров

Ардоилеан (Ardoileán) - необжитый остров размером в 80 акров, который находится на западном побережье Ирландии. Последние люди, проживавшие на этом острове, покинули его несколько сотен лет назад. Сейчас он поступил в продажу за 1,23 миллиона евро.

Чтобы пройти от одного конца острова до другого, необходимо потратить час. Остров может гордиться выраженным рельефом - он находится в среднем в 200 метрах над уровнем моря. Чтобы попасть на остров, нужно считаться с лестницей по горе на берегу. Остров полюбили несколько видов птиц.

"Здесь обилие различных видов - чайки, буревестники и даже соколы нашли здесь дом. Это охраняемая зона особого значения - осенью отдельные виды птиц прилетают сюда на зимовку из Европы - это позволяет климат", - говорится в сообщении продавца - Spencer Auctioneers.

The Guardian выяснил, что первые люди начали жить на острове три тысячи лет назад. Это были люди, которые проводили время о одиночестве, пока не стали монахами в местном монастыре. Известно, что последние люди жили здесь в седьмом веке.

С 1969 по 1998 годы остров принадлежал ирландскому поэту Ричарду Мерфи, который упоминал его в мемуарах.

На острове по-прежнему находятся развалины монастыря и церкви, а также кладбище. Правда, эти объекты не считаются частью острова, так как принадлежат государству. Остальная недвижимость (точнее, то, что от нее осталось) принадлежит частному лицу.

Остров может стать идеальным местом, чтобы сбежать от ежедневной суеты, однако, чтобы жить комфортно, необходимо вложить значительный труд в развитие инфраструктуры.