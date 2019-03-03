Кубок Гагарина: "Авангард" Боба Хартли выбил из плей-офф "Ак Барс"

Салават Юлаев - Металлург

В четвёртом матче серии плей-офф магнитогорский "Металлург" на выезде одержал победу в овертайме над уфимским "Салаватом Юлаевым" - 2:1. Счёт в серии стал равным 2:2.

Первый период голов не принёс, а во втором гости благодаря Деннису Расмуссену открыли счёт в матче. Хозяева сумели сравнять за 5 минут до конца основного времени - Влдаимир Жарков перевёл игру в овертайм, где победу гостям обеспечил Мэтт Эллисон. Пятый матч серии пройдёт в Магнитогорске 5 марта.

Динамо Москва - Йокерит

Московское "Динамо" у себя дома обыграло финнский "Йокерит" со счётом 3:0. Счёт в серии стал 3:1 в пользу "бело-голубых".

"Динамовцы" вышли вперёд в конце первого периода благодаря шайбе Владимира Брюквина. Во втором периоде Патрик Закриссон увеличил отрыв, а в конце встречи Андрей Миронов установил окончательный счёт в матче.

Пятый матч серии пройдёт 5 марта. Московское "Динамо" в случае победы обеспечит себе место во втором раунде плей-офф.

Ак Барс - Авангард

Подопечные Боба Хартли в четвёртый раз обыграли "Ак Барс". На этот раз со счётом 3:2. Эта победа позволила "Авангарду" выйти в полуфинал Восточной конференции.

Счёт в матче открыл Сергей Шумаков, который вывел гостей вперёд. Казанцы довольно быстро сравняли благодаря шайбе Антона Ландера, но во втором периоде Шумаков забросил ещё две шайбы и оформил хет-трик. В начале заключительного периода "Ак Барс" усилиями Михаила Глухова сократил отставание в счёте до минимума, но большее казанцев не хватило.

"Ак Барс", являющийся действующим победителем Кубка Гагарина, впервые проиграл в первом раунде плей-офф со счётом 0:4, а "Авангард" стал первой командой, прошедшей в следующий раунд.

Сочи - Локомотив

Ярославский "Локомотив" во второй раз проиграл в Сочи - на этот раз со счётом 3:1. Победа "Сочи" позволила сравнять счёт в серии - 2:2.

Счёт в матче открыл Степан Старков, который вывел хозяев вперёд. Во втором периоде "железнодорожники" сравняли благодаря голу Егора Аверина, но до перерыва Эрик О’Делл снова вывел хозяев вперёд. В конце встречи Роберт Росен забил третий и последний гол "Сочи".