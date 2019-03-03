Борданс переизбран главной Новой консервативной партии

За него проголосовали 259 делегатов из 281.

В правление НКП также были избраны Кришьянис Фелдманис, Юта Стрике, Юрис Юрашс и Санта Сухака.

Как сообщалось, НКП вчера утвердила список кандидатов на выборах Европарламента, который возглавит исполнительный директор Центра восточноевропейских политических исследований Андис Кудорс. В список войдут депутаты Сейма Гатис Эглитис и Линда Озола, а также Илзе Зилгалве, Томс Борданс, Давис Сталтс, Индулис Тупесис, Зигмар Вестфалс, Янис Бутанс, Друвис Клейнс, Санта Сухака, Райтис Сиятс, Роланд Репша, Агнесе Виллере, Иева Тикума и Анита Свеце.