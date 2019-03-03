Собрано 10 000 подписей за демонтаж памятника Победы

Сбор подписей был начат в 2017 году Угисом Полисом, который напоминает, что памятник был открыт в 1985 году, в период советской оккупации Латвии. Полис обеспокоен тем, что один из символов, напоминающих народу о страданиях в годы советской оккупации, до сих пор находится в Риге.

В этом году число подписавшихся после озвучивания планов по восстановлению парка стоимостью в несколько миллионов начало увеличиваться.

"В наши дни памятник Победы давно уже не является местом памяти советских ветеранов, а превратился в место проведения политического мероприятия 9 мая, которое спонсируется Кремлем", - указывает автор инициативы.

Он считает, что памятник Победы "стал символом всех зверств, которые советская власть за 51 год учинила в Латвии". То, что он еще стоит в столице - это "плевок в лицо всем латышам и латышским воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы Латвия была свободна от оккупантов".

Полис считает, что демонтировать памятник нужно за государственные средства.