Даугавиньш в больнице. Врачи надеются, что обойдется без операции

Даугавиньш получил травму в субботу во время третьего четвертьфинального матча Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина, в котором "Спартак" со счетом 2:5 уступил СКА из Санкт-Петербурга.

Российские СМИ в субботу после матча сообщили, что у латвийского хоккеиста сломаны ребра, травмировано легкое.

В воскресенье "Спартак" сообщил, что Даугавиньш провел ночь в больнице, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Хоккеист остается под надзором врачей, но уже в понедельник его могут выпустить из больницы.

Врачи также выразили надежду, что операция не потребуется. В сообщении "Спартака" не указывается, какие конкретно травмы получил Даугавиньш.

30-летний Даугавиньш в этом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ провел 58 матчей, забросил 13 шайб и отдал 23 результативные передачи.

В розыгрыше Кубка Гагарина, где "Спартак" сейчас в четвертьфинальной серии Западной конференции ведет в серии против СКА со счетом 2:1, Даугавиньш провел два матча и отметился одной результативной передачей.