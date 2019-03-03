Пн, 4.03.2019
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Депутаты Сейма отметят годовщину вступления Латвии в НАТО визитом на Адажскую базу

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Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Депутаты Сейма отметят 15-ю годовщину вступления Латвии в НАТО 28 марта визитом на Адажскую военную базу, сообщает пресс-служба парламента.

Посетить базу в честь годовщины предложили председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс и бывший министр обороны Раймонд Бергманис.

4 апреля исполнится 70 лет с учреждения НАТО, а 29 марта будет отмечаться 15-я годовщина вступления Латвии в альянс.

На мероприятие планируется пригласить также представителей правительства.

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