Депутаты Сейма отметят годовщину вступления Латвии в НАТО визитом на Адажскую базу

Депутаты Сейма отметят 15-ю годовщину вступления Латвии в НАТО 28 марта визитом на Адажскую военную базу, сообщает пресс-служба парламента.
Посетить базу в честь годовщины предложили председатель комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции Юрис Ранцанс и бывший министр обороны Раймонд Бергманис.
4 апреля исполнится 70 лет с учреждения НАТО, а 29 марта будет отмечаться 15-я годовщина вступления Латвии в альянс.
На мероприятие планируется пригласить также представителей правительства.