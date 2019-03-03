В Министерстве юстиции объяснили решение суда ЕС по делу Римшевича

Она указала, что суд ЕС не претендовал расследовать уголовное дело по сути, в частности, рассмотрение уголовного дела - в компетенции Латвии. Однако, так как против члена совета ЕЦБ направлена мера пресечения, запрещающая исполнять свои служебные обязательства, что соответственно влияет на деятельность ЕЦБ, суд ЕС попросил, чтобы национальные следственные учреждения предоставили доказательства существования достаточного количества элементов, свидетельствующих об обоснованности обвинений.

Она пояснила, что из решения выходит: то, что суд ЕС хочет проверить обоснованность направленной против высокого должностного лица ЕС меры пресечения, - желание обеспечить непрерывность деятельности структур ЕС и не оставлять это только национальным следственным учреждениям и суду, так как существует риск того, что стандарты оценки в разных странах могут отличаться.

Куцина также отметила, что суд ЕС не выступал против установленной в уголовном процессе тайны следствия. Она пояснила, что суд сделал узкое исключение по отношению к членам совета ЕЦБ.

Также она добавила, что по отношению к другим чиновникам ЕС это исключение снова надо будет оценивать. "В любом случае, это исключение может относиться к очень узкому кругу лиц", - пояснила Куцина.

Комментируя дальнейшие действия Минюста, Куцина указала, что решение суда ЕС оценивается на дискуссиях экспертов, и этот вопрос однозначно находится на повестке дня.

Галерея: Интервью с Илмаром Римшевичем

Как сообщалось, 26 февраля Суд ЕС отменил решение об отстранении Римшевича от должности президента БЛ.

В постановлении суда говорится, что даже временный запрет на исполнение должностных обязанностей считается отстранением от должности.

Иски в Суд ЕС подали и Римшевич, и Европейский центральный банк (ЕЦБ), оспаривая решение Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), в соответствии с которым Римшевич был отстранен от должности, поскольку подозревается в торговле влиянием и взяточничестве.

Римшевич в ходе процесса в Суде ЕС заявил, что не совершил ничего из того, в чем его обвиняют, и подобно ЕЦБ считает, что государство не предоставило никаких доказательств этих деяний.

Суд указал, что на этапе письменной части процесса Латвия не предоставила каких-либо даже предварительных доказательств утверждений о коррупции, которые легли в основу оспариваемого решения. На заседании суда его председатель просил представителей Латвии в кратчайшие сроки предоставить суду документы, обосновывающие оспариваемое решение. Тем не менее ни один из документов, которые представители Латвии подали после судебного заседания, не содержали доказательств того, что существует достаточно фактов, которые свидетельствовали бы об обоснованности выдвинутых Римшевичу обвинений.