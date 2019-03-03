У Каспара Даугавиньша родилась дочь

В субботу Даугавиньш получил травму в третьей игре четвертьфинала розыгрыша Кубка Гагарина в Западной конференции, в которой московский "Спартак" со счетом 2:4 уступил санкт-петербургскому СКА.

"Во-первых, хочу поблагодарить всех фанатов за отличную атмосферу в третьей игре серии. Это было что-то невероятное", - цитирует Даугавиньша сайт "Спартака".

"В социальных сетях я видел очень много записей. Спасибо за хорошие слова и пожелания. У меня все в порядке. Надеюсь, что через день или два меня выпустят [из больницы], чтобы я мог продолжить восстанавливаться от травмы под надзором врачей "Спартака", - рассказал хоккеист.

"Сегодня утром у меня родилась дочь. Хочу по-возможности скорее встретить ее и свою жену. Обо мне можно не беспокоиться. Большое вам всем спасибо", - сказал Даугавиньш.

В 2013 году Даугавиньш женился на Санте Сейле, а в 2015 году у пары родилась первая дочь - Аманда.

Напомним, в воскресенье с утра "Спартак" сообщил, что Даугавиньш провел ночь в больнице, его состояние здоровья характеризуется как удовлетворительное.

В воскресенье он остался под надзором врачей, но в понедельник его могут выпустить из больницы, если состояние улучшится.

Врачи выразили надежду, что операцию проводить не придется.