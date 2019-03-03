Выборы в Эстонии: к 16 часам проголосовали 57,2%% избирателей

На 16 часов в Таллинне на избирательных участках побывали 157 305 человек, то есть примерно 59,1 процента имеющих право голоса жителей.

Как сообщает Департамент полиции и погранохраны Эстонии, стражи правопорядка получили в День выборов в связи с голосование почти десять обращений, которые полиция проверяет и в случае нарушения вмешивается.

Старший комиссар Марко Илд сказал, что пока День выборов для полиции проходит довольно спокойно. "К нам обращались пока в почти десяти случаях. Например, сообщили, что на избирательном участке нет корректной вывески, а только показывающая направление стрелка. Оповестили об этом избирательную комиссию", - сказал BNS Илд.

В нескольких случаях сообщили о подозрении, что кто-то нарушает запрет на предвыборную рекламу. "Например, люди воспринимают как рекламу изображения на автомобиле или прицепе или буклет партии, оставленный на столе в торговом центре, где также проходит голосование. Также нам сообщают о рекламе в соцсетях. Проверяем и оцениваем все эти сообщения и при необходимости вмешиваемся", - говорит Илд.

Для того, чтобы полиция могла быстрее реагировать на вызовы, в воскресенье работает больше обычного стражей правопорядка, также при выборе маршрутов полицейские учитывают выборы. "Надеемся, что сегодняшний важный день пройдет спокойно и без масштабных происшествий", - добавил Илд.

Все избирательные участки открыты до 20:00. Всего по стране будет открыт 451 участок.

Напомним, в Эстонии в воскресенье проходят выборы в парламент.

Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.

27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человека проголосовали электронным способом.

Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.

На 101 депутатский мандат претендуют 1084 кандидата, представляющие десять партий, а также 15 независимых кандидатов. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-ный избирательный порог.