Пн, 4.03.2019
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В Крыму силовики задержали архиепископа украинской православной церкви Климента

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ФОТО: AFP/SCANPIX

В оккупированном Симферополе российская полиция задержал архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента. 

В телефонном интервью агентству AFP архиепископ Климент рассказал, что был задержан на автовокзале Семфирополя и доставлен в участок полиции.

По словам Климента, полиция ему пока не объяснила причины задержания.

В пресс-службе украинской православной церкви сообщили, что Климент планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону.

Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный собор православных церквей. Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви (Киевский патриархат).

15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.

Прошедший в Киеве Объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви, независимой от Москвы, в Русской православной церкви считают "канонически ничтожным".

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