В Крыму силовики задержали архиепископа украинской православной церкви Климента

В оккупированном Симферополе российская полиция задержал архиепископа Крымской епархии Православной церкви Украины Климента.
В телефонном интервью агентству AFP архиепископ Климент рассказал, что был задержан на автовокзале Семфирополя и доставлен в участок полиции.
По словам Климента, полиция ему пока не объяснила причины задержания.
В пресс-службе украинской православной церкви сообщили, что Климент планировал посетить судебное разбирательство дела арестованного в России гражданина Украины Павла Гриба в Ростове-на-Дону.
Напомним, 15 декабря в Киеве прошел объединительный собор православных церквей. Предстоятелем поместной православной церкви в Украине избран митрополит Епифаний из Украинской православной церкви (Киевский патриархат).
15 октября РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом, поскольку тот лишил юридической силы указ от 1686 года о передаче Москве Киевской митрополии и снял анафему с глав двух неканонических церквей в Украине.
Прошедший в Киеве Объединительный собор, на котором был избран глава новой украинской церкви, независимой от Москвы, в Русской православной церкви считают "канонически ничтожным".