Уникальная красота беременной тату-модели из Латвии

Всемирно известная латвийская модель, предприниматель и блогер Монами Фрост (настоящее имя - Ирена Страуме), которая уже много лет проживает в Англии, совсем скоро родит своего второго ребенка. Пол будущего малыша она раскрыла на своем YouTube-канале.