Уникальная красота беременной тату-модели из Латвии
Всемирно известная латвийская модель, предприниматель и блогер Монами Фрост (настоящее имя - Ирена Страуме), которая уже много лет проживает в Англии, совсем скоро родит своего второго ребенка. Пол будущего малыша она раскрыла на своем YouTube-канале.
Модель объяснила, что они с мужем, мастером тату Анри Страуме, хотели подождать до родов, но не смогли удержаться. Хотя их дочка Габриэла очень хотела братика, в семье появится еще одна девочка.
Весь ход своей беременности Ирена отражает в Instagram.
Стоит отметить, что, несмотря на внушительный животик, модель продолжает сохранять прежнюю элегантность, ухоженность и невероятный шарм!
Русский TVNET предлагает оценить стиль татуированной красавицы во время беременности!