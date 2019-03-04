Пн, 4.03.2019
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Уникальная красота беременной тату-модели из Латвии
ФОТО

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Monami Frost

ФОТО: https://www.instagram.com/monamifrost/

Всемирно известная латвийская модель, предприниматель и блогер Монами Фрост (настоящее имя - Ирена Страуме), которая уже много лет проживает в Англии, совсем скоро родит своего второго ребенка.  Пол будущего малыша она раскрыла на своем YouTube-канале.

Модель объяснила, что они с мужем, мастером тату Анри Страуме, хотели подождать до родов, но не смогли удержаться. Хотя их дочка Габриэла очень хотела братика, в семье появится еще одна девочка. 

Весь ход своей беременности Ирена отражает в Instagram.

Стоит отметить, что, несмотря на внушительный животик, модель продолжает сохранять прежнюю элегантность, ухоженность и невероятный шарм!

Русский TVNET предлагает оценить стиль татуированной красавицы во время беременности!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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