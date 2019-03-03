Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

Новейший космический корабль США многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.
Стыковка велась в полностью автоматическом режиме.
Это произошло примерно в 400 километрах над Землей через 27 часов после того, как корабль был запущен на ракете Falcon 9 с космодрома во Флориде.
Этот старт - очень важный шаг к тому, чтобы США после восьмилетнего перерыва снова был запущен космический корабль с людьми.
Единственным пассажиром Crew Dragon был манекен по имени Рипли.
Это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС, отмечают в НАСА.
Корабль проведёт на орбите около недели, после чего вернется обратно на Землю.
Capture confirmed! After making 18 orbits of Earth since its launch, @SpaceX’s #CrewDragon spacecraft successfully attached to the @Space_Station via “soft capture” at 5:51am ET while the station was traveling just north of New Zealand. Watch: https://t.co/oJKHgK8eV7 pic.twitter.com/xO1rU5cAMM— NASA (@NASA) 3 марта 2019 г.