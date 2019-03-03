Пн, 4.03.2019
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Корабль Crew Dragon пристыковался к МКС

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ФОТО: AFP / Scanpix

Новейший космический корабль США многоразового использования Crew Dragon частной компании SpaceX успешно пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Стыковка велась в полностью автоматическом режиме.

Это произошло примерно в 400 километрах над Землей через 27 часов после того, как корабль был запущен на ракете Falcon 9 с космодрома во Флориде.

Этот старт - очень важный шаг к тому, чтобы США после восьмилетнего перерыва снова был запущен космический корабль с людьми.

Единственным пассажиром Crew Dragon был манекен по имени Рипли.

Это первый космический корабль, построенный и управляемый частной коммерческой компанией, который пристыковался к МКС, отмечают в НАСА.

Корабль проведёт на орбите около недели, после чего вернется обратно на Землю.

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