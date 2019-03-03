Мотоклуб, в котором тренируется сын Аугулиса, получал деньги за рекламу LDz

Новый министр от НКП Талис Линкайтс в первые недели работы попросил отчеты от подчиненных учреждений и предприятий о том, как они во время министра от СЗК Улдиса Аугулиса тратили деньги госбюджета и заработанные самими. Линкайтс признал передаче Nekā personīga телеканала TV3, что ему пришлось получить несколько отказов, так как работающие в структуре LDz предприятия ответили, что такую информацию министру дать не могут.
Для Латвийской железной дороги последние годы были особо тяжелыми. Падали объем груза и прибыль. Но в прошлом году Latvijas dzelzceļš и ее дочерние компании на саморекламу и различные договора по спонсорству потратила около 2,5 миллионов евро. Линкайтс пообещал оценить обоснованность трат. Но уже сейчас нарисовалась тенденция, что большая часть денег, предусмотренных на рекламу, попадала спортивным клубам Вентспилса и мотоспортсменам в Добеле.
Предшественник Линкайтса Улдис Аугулис партийными связями связан не только с Вентспилсом. Бывшему министру сообщения в местной волости Берзес принадлежит крестьянское хозяйство.
Аугулис начал политическую карьеру 19 лет назад, став председателем волости Берзес Добельского района. Через пять лет он попал в Сейм. Затем стал министром. Сначала благосостояния, затем сообщения, потом снова благосостояния, а затем опять почти три года министром сообщения в правительстве Мариса Кучинскиса.
В интернете можно найти видео от 2015 года, на которых видно, что когда Аугулис работал в правительстве, он посещал свой родной край и болел на мотоспорте. В местном клубе MX-4 Dobele тренируется его сын. Аугулис-старший надел майку с эмблемой мотоклуба и радовался азартным заездам подростков.
На фотографиях и видео с соревнований MX-4 Dobele видно, что на трассе размещены рекламные площадки с символикой LDz Cargo. На сайте клуба есть баннер, рекламирующий LDZ ritošā sastāva serviss.
Мотоспортом в Добеле занимаются два общества. MX4 Dobele руководит Марис Сникерис. Он годам содержит и развивает местный мотоспорт. Раз в год там проводится этап чемпионата Латвии. Вторым обществом Tautas sporta bāze руководит его сын и мотогонщик Кристап Сникерис.
Почему именно эти предприятия грузоперевозок и логистики решили рекламировать свои услуги в Добеле, Сникерис не знает. Некоторое время назад он написал заявку и получил подтверждение. И так удачное сотрудничество идет уже пять лет. В годовых отчетах общества видно, что в 2014 году ему 4000 евро пожертвовал Марис Аугулис - сын Улдиса Аугулиса. Годом позже - пять тысяч сотрудник сферы неплатежеспособности Марис Спрудс. Сникерис поясняет, что написал Спрудсу письмо и он просто пожертвовал деньги. В жизни он со Спрудсом не встречался.
Nekā Personīga известно, что руководимые Марисом Сникерисом и его сыном общества за два года от дочерних компаний LDz получили чуть более 200 тысяч евро.
Последний договор был заключен за пару дней до утверждения правительства Кришьяниса Кариньша. В последний день, когда обязанности министра сообщения исполнял Улдис Аугулис. Марис Сникерис называет это совпадением. Улдис Аугулис же помощь в получении денег знакомому в Добеле отрицает.