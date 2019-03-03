Мотоклуб, в котором тренируется сын Аугулиса, получал деньги за рекламу LDz

Для Латвийской железной дороги последние годы были особо тяжелыми. Падали объем груза и прибыль. Но в прошлом году Latvijas dzelzceļš и ее дочерние компании на саморекламу и различные договора по спонсорству потратила около 2,5 миллионов евро. Линкайтс пообещал оценить обоснованность трат. Но уже сейчас нарисовалась тенденция, что большая часть денег, предусмотренных на рекламу, попадала спортивным клубам Вентспилса и мотоспортсменам в Добеле.

Предшественник Линкайтса Улдис Аугулис партийными связями связан не только с Вентспилсом. Бывшему министру сообщения в местной волости Берзес принадлежит крестьянское хозяйство.

Аугулис начал политическую карьеру 19 лет назад, став председателем волости Берзес Добельского района. Через пять лет он попал в Сейм. Затем стал министром. Сначала благосостояния, затем сообщения, потом снова благосостояния, а затем опять почти три года министром сообщения в правительстве Мариса Кучинскиса.

В интернете можно найти видео от 2015 года, на которых видно, что когда Аугулис работал в правительстве, он посещал свой родной край и болел на мотоспорте. В местном клубе MX-4 Dobele тренируется его сын. Аугулис-старший надел майку с эмблемой мотоклуба и радовался азартным заездам подростков.

На фотографиях и видео с соревнований MX-4 Dobele видно, что на трассе размещены рекламные площадки с символикой LDz Cargo. На сайте клуба есть баннер, рекламирующий LDZ ritošā sastāva serviss.

Мотоспортом в Добеле занимаются два общества. MX4 Dobele руководит Марис Сникерис. Он годам содержит и развивает местный мотоспорт. Раз в год там проводится этап чемпионата Латвии. Вторым обществом Tautas sporta bāze руководит его сын и мотогонщик Кристап Сникерис.

Почему именно эти предприятия грузоперевозок и логистики решили рекламировать свои услуги в Добеле, Сникерис не знает. Некоторое время назад он написал заявку и получил подтверждение. И так удачное сотрудничество идет уже пять лет. В годовых отчетах общества видно, что в 2014 году ему 4000 евро пожертвовал Марис Аугулис - сын Улдиса Аугулиса. Годом позже - пять тысяч сотрудник сферы неплатежеспособности Марис Спрудс. Сникерис поясняет, что написал Спрудсу письмо и он просто пожертвовал деньги. В жизни он со Спрудсом не встречался.

Nekā Personīga известно, что руководимые Марисом Сникерисом и его сыном общества за два года от дочерних компаний LDz получили чуть более 200 тысяч евро.