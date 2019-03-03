Войскам союзников облегчат прибытие в Латвию в случае угрозы противника

Министерство обороны подготовило поправки, предусматривающие облегчение прибытия сил союзников за пределами Шенгенской зоны, к примеру, сил США, в Латвию в случае угрозы противника, сообщает агентство ЛЕТА.
Объявленные на собрании госсекретарей поправки к закону о границе Латвийского государства предусматривают, что лица, входящие в силы НАТО, и прибывающие в Латвию, чтобы оказать поддержку в случае чрезвычайной ситуации, или во время исключительной ситуации, или чтобы принять участие в совместных учениях Национальных вооруженных сил и иностранных вооруженных сил, в отдельных случаях после получения разрешения пограничников могут пересекать внешнюю границу за пределами контрольно-пропускных пунктов.
О необходимости пересечь внешнюю границу вне пограничных пунктов местные Национальные вооруженные силы информируют Госпогранохрану, согласовав место и время.
Минобороны указывает, что летом прошлого года во время учений Saber Strike планировалось дисантирование солдат США над Адажским полигоном, таким образом, американские солдаты пересекали границу страны-участницы Шенгенского договора вне установленных в нормативных актах пограничных пунктов.
Чтобы обеспечить проведение этого элемента учений, министерство попросило Госпогранохрану сделать исключения и необходимые проверки провести по месту приземления солдат на полигоне. Погранохрана согласилась на такое исключение, предложив подготовить соответственные изменения в законе, чтобы в дальнейшем для таких пересечений границы было законное обоснование.
Поправки еще должны утвердить правительство и Сейм.