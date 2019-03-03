Войскам союзников облегчат прибытие в Латвию в случае угрозы противника

Объявленные на собрании госсекретарей поправки к закону о границе Латвийского государства предусматривают, что лица, входящие в силы НАТО, и прибывающие в Латвию, чтобы оказать поддержку в случае чрезвычайной ситуации, или во время исключительной ситуации, или чтобы принять участие в совместных учениях Национальных вооруженных сил и иностранных вооруженных сил, в отдельных случаях после получения разрешения пограничников могут пересекать внешнюю границу за пределами контрольно-пропускных пунктов.