Как звезды встретили первые дни весны

Первый день весны для многих знаменитостей стал особенным. Певица Алла Пугачева называет его Днем Желтых цветов и всегда встречает очень пышно, так было и в этот раз. Кто-то из селебрити улетел отдыхать в теплые страны, а кто-то отмечал день своего рождения.
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Максим Фадеев
Мой путь до работы лежит через лесополосу. Стал замечать, что ряды деревьев редеют с такой катастрофической скоростью, что не мог буквально пройти мимо этого! Решил лично поехать в Рослесхоз и узнать, что происходит и как они объяснят массовые вырубки. В первую очередь, мне рассказали, что леса ОХРАНЯЮТСЯ вопреки мифу о том, что можно там делать, что угодно. Есть 83 статья Лесного кодекса - кому интересно, прочитайте. Ещё слышал от знакомых, что лес рубят китайцы - и это оказалось неправдой. Китайские компании (их у нас более полутора тысяч) наш лес не рубят. Ни легально, ни, тем более, нелегально. Рубят как раз наши, а китайцы закупают. Продавать лес за границу, в том числе и Китай – совершенно нормально. Это один из крупнейших внешних рынков, за который стоит бороться. Как оказалось, большинство домыслов о том, что лесу вредят и никто за ним не следит, так и остаются домыслами. За этим ведётся тотальный контроль! Есть даже такой лесной помощник - короед-типограф. В естественных условиях выступает важным звеном в переработке утратившей жизнеспособность ели, позволяя заселиться на погибшее дерево жукам-усачам и дереворазрушающим грибам. Таким образом, возвращает накопленные за годы жизни деревом вещества обратно в лесной биогеоценоз. Поэтому иногда лес рубить нужно!! Например, если в Подмосковье не проводить рубок ухода, переформирования и рубок в перестойных насаждениях, то может произойти вспышка массового размножения короеда, а вместе с ним тысячи га повреждённых ельников. Сейчас ситуация с вырубкой нормализуется, но проблема остается, хотя её масштабы не так велики, как периодически показывают СМИ. И не китайцы, а россияне рубят и воруют наш лес. А китайцы лишь периодически этим пользуются, покупают его и отправляют домой. Только органы госвласти в связке друг с другом могут навести порядок в этой сфере. На федеральном, а не региональном уровне. Получится? Ну, вроде бы, уже потихоньку получается... Вы что думаете об этом?
Светлана Лобода
Maruv
Кристина Орбакайте
Ольга Бузова
Как же я люблю домашнюю еду, лучше, когда все свое. 🤤В детстве обожала ездить к бабушке на дачу, где были и овощи, и ягоды, скучаю по этому времени. Но сейчас у нас в стране все активнее развиваются местные хозяйства, можно их очень просто заказывать с доставкой домой свежее молоко, мясо и помидоры из теплицы. Например, я точно знаю, что по Московской области работает команда молодых ребят, которые на одной платформе собрали разных фермеров и помогают им с доставкой, развитием и соц.сетями. Здорово, что объединяются два мира - фермерский и цифровой. Все становится у нас доступнее. Но, конечно, лучше, чтобы был свой огород 🌶🍅🥦🥒🍏
Алла Пугачева и Максим Галкин
Леонид Агутин и Юрий Гальцев
Владимир Пресняков
Наталья Подольская
Как же пахнет этот букет! Просто пьянит ... Составлять букеты это целое искусство! А теперь информация для любителей цветов 😁 с 3 по 9 марта в Петровском пассаже будет открыт цветочный базар !Вся линия будет усыпана красивыми весенними цветами! Приходите за хорошим настроением и за букетами любимым! @passazh_official @bosco_di_ciliegi #BoscodiCiliegi #ПассажвЦветах
Филипп Киркоров
Алла Пугачева @alla_orfey подарила всем нам замечательный праздник «Жёлтых Цветов, Весны и Солнца», который придумала в свои 16 лет, и назвала его «ПЕРВОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ВЕСНЫ»❗️,и вот лично мне, уже 30 лет выпадала радость делить этот праздник с ней и с ее друзьями, причём каждый раз для нас всех Большая Загадка и Тайна- куда отправится наша затейница и выдумщица Алла ,и где мы «Разрешим Весну»! В прошлом году, например , этот день и этот Аллин праздник всех привёл в мое, новоиспечённое, только открывшееся уютное караоке «ФИЛАРМОНИЯ» @philharmoniakaraoke , и это было неожиданно и поэтому, как всегда,незабываемо! В этом году, к сожалению моя профессия унесла меня далеко от Москвы и встречаю я Первое Воскресенье Весны в поезде, на другом конце нашей необъятной страны, на Дальнем Востоке , под стук колёс ,в переезде из БЛАГОВЕЩЕНСКА В КОМСОМОЛЬСК НА АМУРЕ, где уже завтра,4 Марта, покажу зрителям Комсомольска и своим поклонникам Премьеру своего Нового Шоу «ЦВЕТ НАСТРОЕНИЯ» by @franco.dragone , но сегодня ,душой и всем сердцем сейчас нахожусь с Аллой , с ее семьёй и нашими общими друзьями, которые уже что то задумали и готовятся «РАЗРЕШИТЬ ВЕСНУ» и впустить весеннюю атмосферу в свои сердца! Не воспринимайте наши эти посиделки слишком серьёзно, не спешите ставить нам всем «клинические диагнозы»))🙈😂, и не думайте, что мы из себя возомнили Всевышних Небожителей , нет, просто, каждый из нас, наверно придумывает себе в жизни красивую сказку и верит в неё, как ребёнок,даже становясь старше и взрослее ..... Вот Алла - придумала себе свою красивую весеннюю сказку жизни, основанную на реальных событиях и приключениях ее Юности , Детства и Отрочества, в свои 16 лет -Сказку «ВЕСНЫ И ЖЕЛТЫХ ЦВЕТОВ»,рассказала и подарила( доверила) ее нам, и нам всем она очень нравится уже много много лет, и все мы в этот день стараемся быть вместе с ней ( за редким исключением, вот как сегодня Я)(((((😢,но я уверен, что и этот день будет особенным и он обязательно запомнится всем, кто сейчас с ней рядом,и даже мне, несмотря на то что я нахожусь почти за 10.000 километров от неё.... ЭХ, ну ...«ВЕСНУ- РАЗРЕШАЕМ! ВЕСНУ-РАЗРЕШАЕМ! ВЕСНУ-РАЗРЕШАЕМ!👩🦰💐🌷🌸🌹🌺🌸☘️🍂☀️🍀☘️ Всем Мира и Любви✌
Таисия Повалий и Николай Басков
Настя Ивлеева
Регина Тодоренко
Ребята , этот пост не на правах рекламы, а просто рекомендация и восхищение. Я первый раз отдыхаю в Дубай, ранее была только проездом на пляже 🏖, где моя бедная задница стала бардового цвета , и весь следующий перелёт я умоляла стюардессу позволить мне лететь стоя 😁. За много лет путешествий я третий раз встречаюсь с таким безупречным сервисом ( первый был в Индии, второй - в Таиланде). От того момента, как я подумала, до реализации мысли проходит минут 5 🙈 Мне здесь даже не нужно открывать рот, чтоб о чем-то попросить. Батлеры как будто знают наперёд, что гостям нужно забронировать столик в ресторане , постирать вещи, найти для племянника безглютеновое миндальное молоко 🥛 . Боже, разве такое бывает? 🙈🙈🙈 Дубай кажется мне городом будущего! Вдохновляет очень и заставляет развиваться. В общем, я решила снять влог о Дубай. Что вам было бы интересно узнать об этом прогрессивном городе? Отель - @jumeirahzs #jumeirahzabeelsaray
Настасья Самбурская
Здравствуйте! У меня 1 марта день рождения! Проснулась я в Питере в @sostpetersburg #FEELTHEPULSE и уже примчала в Москву, наводить красоту и ждать госте й! Вообще это весело, за один день отметить днюшку сразу в двух столицах! А когда-то и отметить не на что было. Так что очень ценю, что имею 💪🏽🥳
Ирина Дубцова
Зара
Я хочу отдельно рассказать вам о церемонии открытия Зимней универсиады, а точнее о грандиозном шоу, которое потрясло меня, зрителей «Платинум Арены» и тех, кто наслаждался им по ту сторону экрана. Режиссером церемонии стал потрясающий #ИльяАвербух. Сколько трудов стоило сотворить такое масштабное представление, где задействовано более 1000 артистов, а какие декорации, световые решения. А сколько человек трудилось над подготовкой этой сказки? Когда мы видим магию на сцене, площадке мы не всегда задумываемся, какие сложности порой предстоит решать тем, кто вовлечён в закулисную жизнь. Огромное спасибо @averbukhofficial и его по-хорошему сумасшедшей команде за приглашение стать частью этого спортивного праздника для молодежи всего мира! Вы с такой ответственностью, самоотдачей и душой сделали этот международный праздник!!!✨✨✨ ЧМ-2018 познакомил гостей нашей страны с красотой русского лета и звездной ночи, а теперь пришла пора насладиться обжигающей и пленяющей красотой сибирской зимы!❄️ P. S.: На мне прекрасное золотое платье от любимой @elisoeli @winteruniversiade2019 #универсиада2019 #церемонияоткрытия #universiade2019 #realwinter #ПлатинумАрена
Полина Гагарина
Сергей Жуков
Андрей Малахов
Lancôme попросил меня ответить на один, казалось бы очень простой вопрос, что для меня значит аромат любимой женщины? Я задумался… А ведь правда, иногда кажется, что это такая мелочь, но когда начинаешь рассказывать, вдруг понимаешь насколько он значим… Аромат – своего рода ДНК код, микс моих очень личных впечатлений и воспоминаний о тех мгновениях, которые подарила мне моя Наташа, такие важные и одновременно простые моменты жизни, которые остаются со мной навсегда. Ты входишь в ванную комнату, там никого нет, но есть запах ее парфюма в воздухе. Обнимаешь сына и понимаешь, что у его футболки тот же аромат. Когда мы вместе, хочется прижаться и почувствовать этот аромат и сделать так, чтобы он оставался с тобой как можно дольше... Вот это мгновение для меня и есть аромат любой женщины и аромат счастья. А что значит аромат любимой женщины для вас? ⠀ #LancomeАроматЛюбимойЖенщины #LaVieEstBelle #LancomeRussia
Тимати
Ольга Серябкина
Вера Брежнева
Лолита Милявская
Конечно, «Песня года» в Дюссельдорфе прошла замечательно!!!🤓☝Но🤓на моём выступлении обязательно что-то должно пойти не по плану)! Сначала подошёл парень к сцене, попросил поздравить тёщу Ольгу с Днём Рождения). Поздравила)🤓Потом подошёл парень и спросил, можно ли сделать любимой девушке предложение!!!.. Достал кольцо с бриллиантом, встал на колено, руки тряслись, но он смог сказать несколько слов!!! Девушка заплакала и сказала «ДА»!.. 10000 человек прокричали Горько и аплодировали!!! А в остальном, всё прошло как всегда, в Любви зрителя! Ауфидерзейн, Дюссельдорф!🙏❤
Григорий Лепс
Евгений Петросян
Татьяна Брухунова
Валерия
Наконец дочитываю книжку Алёны Свиридовой "Счастье без правил'' . Ловлю себя на том, что, вроде бы, тысячу лет знакомы с автором, но как-то поверхностно, а вот по-настоящему открываю для себя Алёну сейчас через её книгу. Сильная, мудрая, глубокая, талантливая, прямолинейная, остроумная - приятно общаться с таким человеком. Почитайте, думаю, много отзовётся в душЕ, во всяком случае, моей душе многое созвучно . @alenasviridova 👌❤️ #счастьебезправил