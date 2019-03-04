Как звезды встретили первые дни весны

Первый день весны для многих знаменитостей стал особенным. Певица Алла Пугачева называет его Днем Желтых цветов и всегда встречает очень пышно, так было и в этот раз. Кто-то из селебрити улетел отдыхать в теплые страны, а кто-то отмечал день своего рождения.