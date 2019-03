Как звезды встретили первые дни весны

Мой путь до работы лежит через лесополосу. Стал замечать, что ряды деревьев редеют с такой катастрофической скоростью, что не мог буквально пройти мимо этого! Решил лично поехать в Рослесхоз и узнать, что происходит и как они объяснят массовые вырубки. В первую очередь, мне рассказали, что леса ОХРАНЯЮТСЯ вопреки мифу о том, что можно там делать, что угодно. Есть 83 статья Лесного кодекса - кому интересно, прочитайте. Ещё слышал от знакомых, что лес рубят китайцы - и это оказалось неправдой. Китайские компании (их у нас более полутора тысяч) наш лес не рубят. Ни легально, ни, тем более, нелегально. Рубят как раз наши, а китайцы закупают. Продавать лес за границу, в том числе и Китай – совершенно нормально. Это один из крупнейших внешних рынков, за который стоит бороться. Как оказалось, большинство домыслов о том, что лесу вредят и никто за ним не следит, так и остаются домыслами. За этим ведётся тотальный контроль! Есть даже такой лесной помощник - короед-типограф. В естественных условиях выступает важным звеном в переработке утратившей жизнеспособность ели, позволяя заселиться на погибшее дерево жукам-усачам и дереворазрушающим грибам. Таким образом, возвращает накопленные за годы жизни деревом вещества обратно в лесной биогеоценоз. Поэтому иногда лес рубить нужно!! Например, если в Подмосковье не проводить рубок ухода, переформирования и рубок в перестойных насаждениях, то может произойти вспышка массового размножения короеда, а вместе с ним тысячи га повреждённых ельников. Сейчас ситуация с вырубкой нормализуется, но проблема остается, хотя её масштабы не так велики, как периодически показывают СМИ. И не китайцы, а россияне рубят и воруют наш лес. А китайцы лишь периодически этим пользуются, покупают его и отправляют домой. Только органы госвласти в связке друг с другом могут навести порядок в этой сфере. На федеральном, а не региональном уровне. Получится? Ну, вроде бы, уже потихоньку получается... Вы что думаете об этом?

