Борьба за чистоту природы: в Латвии хотят ввести депозит за шины

Эти факты были недавно открыты в исследовании, проведенном по заказу Министерства по защите среды и регионального развития. По подсчетам исследователей, в Латвии объем использованных и непереработанных покрышек может составлять не 47 тысяч тонн, как считалось ранее, а почти вдвое больше - более 100 тысяч тонн.

В качестве примера De facto упоминает обнаруженные полгода назад на улице Старта в Риге горы шин. Там фактически находилась примерно три тысячи тонн покрышек, хотя сначала сообщалось лишь о тысяче тонн.

Залежи использованных покрышек на улице Старта спустя год

С 2017 года, когда Служба охраны среды обнаружила огромные скопления шин, на территории на улице Старта сильно ничего не изменилось. Предприятие Riepu bloki, накопившее горы шин, подало на неплатежеспособность, оставшись в долгу у государства примерно на 13 миллионов евро. О вывозе шин администратор неплатежеспособности договорился с фирмой Eko Recycling, владелец которой - бывшее должностное лицо Riepu bloki Марк Балткалнс. Они обещали перевезти покрышки в Индию.

В 2018 году примерно 400 тонн увезли, остальное по-прежнему лежит. Уже несколько месяцев никакая деятельность на территории не вернется. Службе охраны среды предложили новый план - сначала перевезти шины на другую территорию, после чего сплющить и послать в Индию.

Выводы говорят о большом объеме нелегально проданных шин, за которые никто не платил налог на природные ресурсы. Государство таким образом ежегодно может терять до четырех миллионов евро. Кроме того, выяснилось, что хромает и надзор за рынком.

И, один из самых важных советов - изменить способ сбора пользованных шин и создать систему депозита: по такому же принципу как депозит за тару, который за долгие годы ввести так и не удалось.

"То, что еще оценим, и о чем начались дискуссии, - нужно или нет в Латвии создавать единую интегрированную систему обслуживания этих использованных шин, так как фактически в части стран Европы, за исключением Германии, которая довольная большая, одна система. Формально они могут быть разными, но так есть. Но и мы видим, что есть интерес со стороны сферы - как у тех, кто ввозит в Латвию шины, так и у предприятий по обслуживанию использованных, чтобы система была единой интегрированной", - заявила заместитель госсекретаря министерства Алда Озола.