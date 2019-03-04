Скоро Масленица! Как встретить праздник, соблюдая традиции

Масленица издревле считалась рубежом между зимой и весной. На масленичную неделю люди старались отдохнуть и развеяться впрок, прежде чем начнется Великий пост. Но не только блинами, гуляниями и сжиганием чучела известен этот праздник, пишет сайт dailyhoro.ru.

Масленица ФОТО: Matytsin Valery/ITAR-TASS/Scanpix

Понедельник - Встреча. В этот день люди активно начинают подготовку к Масленице: пекут блины, наряжают чучело, украшают дома и готовят площадки для будущих гуляний. Встречали масленичную неделю поздним утром.

Считалось, что урожай в текущем году будет намного лучше, если в этот день поспать подольше.

Ледяные горки, шуточные балаганы, масленичные блины — все это начинали готовить на Встречу. Самый первый блин хозяйки отдавали на помин усопших. В тот же день сваты отправлялись в гости к родителям невестки.

Вторник - Заигрыш. В этот день парни и девушки обменивались любовными посланиями, заигрывали друг с другом, катались с гор и играли в снежки. Так что и в наши дни можно познакомиться и пофлиртовать в этот вторник, а крепким и устоявшимся парам — выбраться вместе в парк. Это был день сватовства, чтобы затем, на Красную горку, можно было сыграть свадьбу.

Масленичная неделя — последняя неделя до наступления Великого поста. В этот период еще разрешено употреблять в пищу молоко и яйца, но от мясных продуктов желательно отказаться. Мясо рекомендуется заменить сыром.

Среда - Лакомка. В среду, на Лакомку, было принято угощать родных блинами. Особенно старались тещи — следовало непременно угостить блинами зятя. Традиционные визиты «к теще на блины» актуальны и в наше время.

Масленица в России ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Следующие четыре дня недели называют Широкой Масленицей

Четверг - Разгул. С этого дня начинались широкие гуляния — прыжки через костры, катания на санях, кулачные бои и другие народные забавы и состязания. У четверга было много других названий — Широкий четверг или Разгуляй.

Пятница - Тещины вечерки. В пятницу наступал через зятя звать тещу в гости. Родственников жены было принято угощать и потчевать лучшими блюдами, чтобы показать свое расположение.

Суббота - Золовкины посиделки. В этот день молодые жены приглашали в гости золовок и других родственников со стороны мужа. Конечно, продолжали печь блины и угощать друг друга.

Воскресенье - Проводы. Это последний день масленичной недели. В воскресенье торжественно сжигали соломенное чучело Масленицы, а пепел развеивали на полях. Во многих местах устанавливали большое колесо на шесте, которое символизировало Солнце, и сжигали его. Это воскресенье называется Прощеным, и по сей день жива традиция просить прощения у близких за случайные обиды. По старинному обычаю этот день является также поминальным — принято было приносить и оставлять блины на кладбище. Во многих областях люди сжигали остатки еды и ходили в баню, символически очищаясь огнем и водой.