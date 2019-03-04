Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 марта

На этой неделе звезды благоприятствуют тому, чтобы мы помогали друг другу и не оставляли близких наедине с проблемами. Неурядицы могут настигнуть ваших друзей и близких в любви, делах и в любых других сферах. Не отворачивайтесь от них в трудные минуты!

Эта неделя - прекрасное время для примирения, налаживания отношений в целом. Созидательное поведение поможет вам изменить судьбу к лучшему, пишут эксперты Dailyhoro.ru.

Овен

Овнам на этой неделе стоит подумать о мотивации. Звезды и планеты поспособствуют ее повышению, потому что их энергетика будет крайне созидательной и гармоничной.

В душе самих Овнов также наступят тишина и спокойствие, эти люди наполнятся добром, желанием творить хорошие дела.

Запрограммировать себя на успех в эти семь дней будет гораздо проще. Овнам можно заняться поисками новых друзей или второй половинки, а тем, чье сердце уже занято, нужно проводить больше времени с любимым человеком или родственниками. Полезными будут поездки в другие города для встреч с теми, кого Овны давно не видели. Бунтарский дух нужно немного приглушить, так как это поможет сэкономить нервы и восстановить хорошее настроение за эти семь дней.

Телец

Тельцы отличатся тонкой чувственностью. Они смогут ощутить приближение проблем и побед, разочарований и приятных сюрпризов.

Их интуиция возрастет многократно. Это то самое время, когда для Тельцов важен интеллект. Нужно сначала думать, а только потом что-то делать.

Тельцы отличаются независимым характером, но не нужно бояться на этой неделе показаться другим людям слабыми. Этот период требует развития личности, интеллектуального роста. Чтобы оптимизировать процесс работы и обучения, потребуется отказ от лишних переживаний. Тельцам звезды советуют не бояться принимать нестандартные решения в любви и делах.

Близнецы

Близнецам повезет больше всего в творчестве и в работе, требующей креатива, нестандартных решений. Многим представителям данного знака Зодиака удастся совершить некую мини-революцию, мини-прорыв. Это позволит заслужить уважение коллег, партнеров и начальства.

Вполне возможно появление различных случайных событий, которые позволят Вселенной внести коррективы в жизнь Близнецов.

В такие моменты не стоит надеяться на госпожу удачу.

Отличить такие моменты от обычных, когда что-то можно изменить, очень просто: достаточно прислушаться к голосу сердца. Он поможет решить, нужно ли пытаться гнуть свою линию.

Рак

Ракам звезды помогут избавиться от негативных мыслей, преобразить свою жизнь до неузнаваемости. Более того, они предоставят Ракам выбор - оставить все как есть или постараться ради перемен.

На этой неделе

возможны серьезные перевороты, взлеты и падения, причем в каждой из сфер жизни. Можно потерять любовь и найти новую, потерять друга и познакомиться с новыми приятными людьми.