Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 4 по 10 марта
Василиса Володина - одна из самых известных женщин-астрологов в России. Ее прогнозы всегда полны позитива и полезных советов для достижения наилучших результатов в делах и любви. И к ним стоит прислушаться!
На этой неделе звезды благоприятствуют тому, чтобы мы помогали друг другу и не оставляли близких наедине с проблемами. Неурядицы могут настигнуть ваших друзей и близких в любви, делах и в любых других сферах. Не отворачивайтесь от них в трудные минуты!
Эта неделя - прекрасное время для примирения, налаживания отношений в целом. Созидательное поведение поможет вам изменить судьбу к лучшему, пишут эксперты Dailyhoro.ru.
Овен
Овнам на этой неделе стоит подумать о мотивации. Звезды и планеты поспособствуют ее повышению, потому что их энергетика будет крайне созидательной и гармоничной.
В душе самих Овнов также наступят тишина и спокойствие, эти люди наполнятся добром, желанием творить хорошие дела.
Запрограммировать себя на успех в эти семь дней будет гораздо проще. Овнам можно заняться поисками новых друзей или второй половинки, а тем, чье сердце уже занято, нужно проводить больше времени с любимым человеком или родственниками. Полезными будут поездки в другие города для встреч с теми, кого Овны давно не видели. Бунтарский дух нужно немного приглушить, так как это поможет сэкономить нервы и восстановить хорошее настроение за эти семь дней.
Телец
Тельцы отличатся тонкой чувственностью. Они смогут ощутить приближение проблем и побед, разочарований и приятных сюрпризов.
Их интуиция возрастет многократно. Это то самое время, когда для Тельцов важен интеллект. Нужно сначала думать, а только потом что-то делать.
Тельцы отличаются независимым характером, но не нужно бояться на этой неделе показаться другим людям слабыми. Этот период требует развития личности, интеллектуального роста. Чтобы оптимизировать процесс работы и обучения, потребуется отказ от лишних переживаний. Тельцам звезды советуют не бояться принимать нестандартные решения в любви и делах.
Близнецы
Близнецам повезет больше всего в творчестве и в работе, требующей креатива, нестандартных решений. Многим представителям данного знака Зодиака удастся совершить некую мини-революцию, мини-прорыв. Это позволит заслужить уважение коллег, партнеров и начальства.
Вполне возможно появление различных случайных событий, которые позволят Вселенной внести коррективы в жизнь Близнецов.
В такие моменты не стоит надеяться на госпожу удачу.
Отличить такие моменты от обычных, когда что-то можно изменить, очень просто: достаточно прислушаться к голосу сердца. Он поможет решить, нужно ли пытаться гнуть свою линию.
Рак
Ракам звезды помогут избавиться от негативных мыслей, преобразить свою жизнь до неузнаваемости. Более того, они предоставят Ракам выбор - оставить все как есть или постараться ради перемен.
На этой неделе
возможны серьезные перевороты, взлеты и падения, причем в каждой из сфер жизни. Можно потерять любовь и найти новую, потерять друга и познакомиться с новыми приятными людьми.
Не стоит также пытаться слишком быстро принимать категоричные решения относительно тех или иных людей. В каждой ситуации нужно разбираться, не прислушиваясь к сплетням или стереотипам, так как предрассудки лишат Раков удачи. Не нужно быть закрытыми, копить обиду и злость.
Лев
Изменить жизнь к лучшему Львам помогут духовные практики. Эта неделя прекрасно подходит для медитаций, молитв, посещения церкви. Нужно слушать советы мудрых людей и не спешить с принятием решений. Полезными будут запланированные ранее покупки и походы по магазинам.
Финансовые войны на работе и в бизнесе пока лучше приостановить. Неосмотрительность и бесшабашность могут привести к катастрофам, причем необратимым.
Все, что нужно Львам для полного счастья сейчас, так это просто немного спокойствия, размеренности и дальновидности. Внутренний мир Львов будет стабилен, поэтому не придется искать дополнительные способы успокоить нервы. Достаточно лишь вовремя отдыхать и не перегружать себя заботами дома и на работе.
Дева
Девам предстоит встретиться с проблемами внутреннего характера.
Уверенность этих людей может пошатнуться, а вслед за ней грозит уйти и воля к победе. Их будут гипнотизировать неуверенность и переживания.
Девы хорошо смогут чувствовать позитивную коллективную энергию, поэтому им станет проще искать благоприятную среду. Стать удачливее Девам поможет общение с людьми. Нужно не прерывать его или пытаться быть в одиночестве. На этой неделе представителям этого знака лучше не забывать про взаимопомощь. Родным, близким и коллегам тоже может понадобиться поддержка.
Весы
Вера в себя поможет представителям этого знака Зодиака привлечь позитивные мысли. Возможно, окружающие будут сомневаться в Весах, критиковать их и заставлять нервничать.
В предстоящие семь дней Весам следует полагаться лишь на себя и не просить ни у кого помощи.
Если не разорвать замкнутый круг неудач и негативных эмоций, то на можно опустить руки, чего никак нельзя допускать. Лучше постараться обойти препятствия, если это возможно.
Главное - никого не провоцировать и не обманывать, и тогда правота и удача будут на стороне Весов. Астролог отмечает, что хитрость - не лучший помощник сейчас. Планеты и звезды могут поспособствовать усилению зависимостей, появлению новых трудностей, бессознательному стремлению к хаосу.
Скорпион
Интуиция Скорпионов - самое сильное оружие в борьбе за место под Солнцем. Им предстоит выйти из зоны комфорта. На выходных можно начать весеннюю уборку в доме и избавиться от лишнего хлама.
Жизнь этих людей может измениться самым кардинальным образом.
Астролог советует не принимать все слишком близко к сердцу, забыть о ностальгии и перестать жить прошлым. Нужно встречать глобальные изменения без иллюзий,
с желанием получать удовольствие от жизни.
К людям потребуется проявить сострадание, но не стоит прибедняться и пытаться вызывать сострадание к себе. Вселенная требует от Скорпионов быть сильными и оставаться несломленными.
Стрелец
Стрельцам стоит позаботиться о своем здоровье на этой неделе. Нужно избегать переутомлений и переедания. На работе и вне дома важно не отвечать на провокации незнакомых людей, коллег, врагов и недоброжелателей.
Также звезды рекомендуют не быть равнодушными к происходящему вокруг. Нужно щедро предлагать людям свою помощь, стремиться идти к примирению и не бросать близких в беде.
Стоит избегать позерства, нахальства и наглости в любом проявлении. Мнение окружающих людей будет иметь важность. Оно поможет преодолеть неприятности и предупредить Стрельцов о надвигающихся проблемах.
Козерог
На этой неделе мысли Козерогов могут преобразиться. Более того, само мировоззрение этих людей может поменяться в считанные дни. Это приведет к смене приоритетов, к появлению новых целей.
Козероги станут более популярными у противоположного пола, поэтому их ждет большой успех в любовной сфере. Неделя прекрасно подходит для флирта, романтических свиданий и знакомств.
У Козерогов, которые смогут обозначить для себя новые стремления, появится оптимизм, вдохновение. В эти семь дней можно смело заниматься решением юридических проблем, организаторскими делами. На работе и в бизнесе можно будет существенно повысить свой авторитет, расширить возможности. На этой неделе Козерогов ожидает прилив сил и уверенности. Нужно лишь повысить свою энергетику.
Водолей
На этой неделе настроение звезд и планет окажется не самым положительным, так что могут появляться новые негативные установки.
Победить негатив и отрицательные эмоции Водолеям помогут окружающие люди. Не стоит бояться работать в команде и просить о помощи.
Конечно, потом придется возвращать должок, но сейчас Водолеям стоит хвататься за любую соломинку. На этой неделе возможно крушение планов, атакже непредвиденные проблемы и задержки, появление неуверенности. Будет сильно ощущаться нехватка сил и терпения, дефицит внимания. Преодолевать препятствия лучше стойко - жалобами на жизнь результатов не добиться. Любые достижения окажутся гораздо приятнее и останутся в сердце Водолея надолго.
Рыбы
Рыбам звезды советуют укреплять свои позиции в любви и дружбе, зарабатывая признание и уважение. Этим людям потребуется реальный взгляд на вещи - без прикрас.
В начале недели полезными будут самостоятельность и самодостаточность, а к ее концу можно просить окружающих о помощи и дарить им свое внимание в ответ.
Не стоит забывать и о законе притяжения, который гласит, что позитивные мысли привлекают удачу.
Звезды поспособствуют смене обстановки для Рыб. Это хорошо отразится на их настроении и удаче. Ближе к 9-10 марта стоит повысить физическую активность. Созидательная энергия планет сделает представителей этого знака Зодиака более сильными и выносливыми. У Рыб может появиться решительность, а также желание защищать слабых. Появится необходимость в совершении подвигов, в движении вперед.