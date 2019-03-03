Выборы в Эстонии: в электронном голосовании победила Партия реформ

Согласно данным избиркома, за реформистов проголосовали 40% от всех участников э-голосования.

За EKRE - 13,5%, за Isamaa - 12,6%, за центристов - 11,7%.

На пятом месте соцдемы - 11,4%. Партию "Эстония 200" электронным путем поддержали 5,5% избирателей.

Остальные партии и независимые кандидаты в электронном голосовании не преодолели пятипроцентный избирательный порог.

Напомним, на проходящих в Эстонии парламентских выборах к 16 часам приняли участие 57,2% избирателей. В Таллинне проголосовали почти 60 процентов избирателей.

На 16 часов в Таллинне на избирательных участках побывали 157 305 человек, то есть примерно 59,1 процента имеющих право голоса жителей.

Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.

27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человека проголосовали электронным способом.

Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.