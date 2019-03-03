Выборы в Эстонии: в электронном голосовании победила Партия реформ

После подсчета голосов, которые на выборах в парламент Эстонии были отданы электронным путем, уверенную победу одержала Партия реформ, сообщает ERR.
Согласно данным избиркома, за реформистов проголосовали 40% от всех участников э-голосования.
За EKRE - 13,5%, за Isamaa - 12,6%, за центристов - 11,7%.
На пятом месте соцдемы - 11,4%. Партию "Эстония 200" электронным путем поддержали 5,5% избирателей.
Остальные партии и независимые кандидаты в электронном голосовании не преодолели пятипроцентный избирательный порог.
Напомним, на проходящих в Эстонии парламентских выборах к 16 часам приняли участие 57,2% избирателей. В Таллинне проголосовали почти 60 процентов избирателей.
На 16 часов в Таллинне на избирательных участках побывали 157 305 человек, то есть примерно 59,1 процента имеющих право голоса жителей.
Правом голоса на выборах в парламент обладают 958 571 граждан в возрасте старше 18 лет, не имеющие действующего уголовного наказания.
27 февраля завершилось предварительное голосование, в котором приняли участие 346 395 человек или 39,3% избирателей. Из них на избирательные участки пришли 99 163 человек и еще 247 232 человека проголосовали электронным способом.
Как ожидается, предварительные итоги голосования будут подсчитаны через несколько часов после закрытия участков для голосования.
На 101 депутатский мандат претендуют 1084 кандидата, представляющие десять партий, а также 15 независимых кандидатов. Для прохождения в парламент партиям необходимо преодолеть 5%-ный избирательный порог.