СГД получила информацию о банковских счетах 300 000 физических лиц

В сентябре прошлого года СГД впервые получила от банков информацию об остатках счета, а до 1 февраля впервые получила и информацию об обороте счетов. Интересно, что более чем у 430 лиц оборот каждого счета составлял от 1 до 10 миллионов евро, а у 14 физических лиц оборот каждого счета превышал 10 миллионов евро.

Среди этих данных есть и большие подозрительные суммы, рассказала передаче директор управления по контролю налогов СГД Сандра Карклиня-Админе.

"Остаток на счету ноль, и, к примеру, два миллиона пришли, два ушли, официально нет доходов, о которых у нас должна быть информация, чтобы можно было понять, что это за деньги.

Как только физически лица выполнят обязанность и подадут годовую декларацию о доходах, все данные, имеющиеся в нашем распоряжении, мы пропустим через автоматизированный анализ риска и фактически к концу лета начнем целенаправленную работу с рискованными физическими лицами, узнаем, что это за деньги", - пояснила представитель СГД.

Информацию о счетах СГД примет во внимание, контролируя и сделки с наличностью.

Правительство на этой неделе поддержало существенные ограничения на сделки с наличностью, снизив планку с нынешних 7200 до 3000 евро, в сфере торговли авто планку планируется снизить до 1500 евро, а на рынке недвижимости сделки с наличностью вообще запретят.

Если ограничения утвердит и Сейм, в Латвии они будут одними из самых строгих в странах ЕС.

Исследователь теневой экономикки Арнис Саука считает, что новые ограничения не помогут ни предприятиям, ни частным лицам, однако это может стать эффективным способом борьбы с теневой экономикой. В свою очередь другие эксперты сомневаются, готово ли к этому общество Латвии, да и находящийся в силе Закон о труде гласит: "Оплата труда должна подсчитываться и выплачиваться в наличных деньгах. У работодателя есть право выплачивать зарплату в безналичном виде с помощью перечисления только в случае, если работник и работодатель об этом договорились".

Сейчас Министерство финансов начало думать, как эту норму изменить. Хоть у 95% трудящихся есть банковские счета и изменения в законе шока не вызовут, решено уже сейчас исследовать ситуацию, так как это может отразиться на сельских жителях с низкими доходами.

Служба госдоходов уже в прошлом году усилила контроль за сделками на рынке авто, где 90% сделок происходит с наличными деньгами. Оказалось, что многие люди даже не знают о действующих ограничениях по использованию наличных денег - в прошлом году СГД поймала несколько десятков человек, которым грозит неприятный штраф - 15% от объема сделки.

Представитель торговца подержанными авто Угис Витолс прогнозирует, что из-за ограничений, направленных на борьбу со схемами, пострадают обычные люди. По его прогнозам, вырастит число сделок по покупке машин в соседних странах, особенно, в Литве, где нет ограничений по сделкам с наличностью.

"Допускаю, что создание схем не прекратится. По-моему, именно это то, что может осложнить какие-то возможности контроля, в конце концов пострадавшим окажется потребитель, если что-то купит у этого торговца", - указал директор Provento Угис Витолс.

Судя по данным Банка Латвии, наличные деньги в ежедневных покупках жители Латвии используют так же часто, как и безналичные расчеты, речь идет о миллиардах евро в год. Если еще можно понять использование наличных для приобретения продуктов питания или одежды, то СГД беспокоится, что в Латвии быстро растет число сделок большого объема с физическими лицами, которые декларируют предприятия - в прошлом году 14 тысяч частных лиц задекларировали сделок на 68 миллионов евро, то есть неполные 5000 евро на одну сделку.

Данные СГД свидетельствуют, что в прошлом году так покупали легковые автомобили, путешествия, часы, дорогие игрушки, оплачивали аренду, скорее всего, дорогих домов или эксклюзивных квартир.